استمرار حركة الملاحة رغم الطقس السيئ وهطول الأمطار بكفر الشيخ.. فيديو وصور

كفر الشيخ – محمد سليمان

استمر هطول الأمطار على مدن وقرى محافظة كفر الشيخ، اليوم السبت، من الصباح حتى الآن، وأعلنت غرفة العمليات بمحافظة كفر الشيخ، عن استمرار حركة الملاحة بميناء الصيد بالبرلس، وبالبحر المتوسط وبحيرة البرلس، وبنهر النيل، وانطلقت مراكب الصيد من ميناء الصيد بالبرلس في رحلات صيد عبر البحر المتوسط، بعد تزويدها بالوقود والثلوج، وسجلت درجات الحرارة بكفر الشيخ، حسب إعلان هيئة الأرصاد المصرية 21 الكبرى و14 الصغرى، وارتفاع الأمواج بالبحر المتوسط من 2 لـ 3 أمتار.

وانتشرت سيارات مجالس المدن، لرفع مياه الأمطار بقلين وكفر الشيخ ومصيف بلطيم، ومن عدد من قرى المحافظة، لتيسير الحركة المرورية.

وأعلن اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، رفع درجة الاستعداد في جميع مراكز ومدن المحافظة، لمواجهة التغيرات المناخية، والمتابعة المستمرة من قبل غرف عمليات بديوان عام المحافظة، برئاسة اللواء تامر سعيد، السكرتير العام للمحافظة، والتواصل المستمر بغرفة العمليات الفرعية بمراكز المدن وغرف عمليات بالمديريات المتعددة، وموافاته على مدار الساعة بتقارير عن حالة الأبنية والمدارس ومراكز الشباب، ورفع المياه من أسطحها..

ووجه رؤساء المدن بالاستعداد الكامل لمواجهة سقوط الأمطار ورفعها أولا بأول، إضافة بالتواجد المستمر في الشوارع، مناشداً المواطنين بعدم الاقتراب من أعمدة الانارة ، حرصا على سلامتهم.

وطالب اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، رؤساء المدن بالتأكد من صيانة صفايات الأمطار، وسرعة الانتهاء من صيانة أعمدة الإنارة المتهالكة، وتغطية بيارات الصرف الصحي، والترع والمصارف التي تم تغطيتها، وحصر جميع سيارات الكسح ومعدات النظافة بمراكز ومدن المحافظة، والتأكد من صلاحية استخدامها لرفع وكسح المياه من الشوارع التي قد تنتج عن هطول أمطار.

وأعلنت هيئة الأرصاد المصرية، أن صور الأقمار الصناعية تشير إلى تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة الممطرة علي مناطق متفرقة من السواحل الشماليه الغربية والشرقيه ومناطق من الوجه البحري، يصاحبها سقوط أمطار متفاوتة الشدة، ودرجة الحرارة الأن على القاهرة الكبرى ٢٠ درجة مئوية،مع نشاط للرياح سرعته ٢٢ كم/ساعة.

كما أعلنت عن انخفاض طفيف وتدريجي في درجات الحرارة على كافة الأنحاء، مع استمرار فرص سقوط الأمطار على شمال البلاد، وتكون خفيفة إلى متوسطة على السواحل الشمالية وشمال الوجه البحرى، تمتد خفيفة إلى مناطق من جنوب الوجه البحرى، كما تنشط الرياح على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى، تكون مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من شمال محافظة البحر الأحمر، وشمال، ووسط سيناء، ومدن القناه، وشمال الصعيد.