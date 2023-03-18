أمطار وطقس متقلب في مدن دمياط وتأثر رحلات الصيد.. صور

دمياط - هيثم مراد

. تشهد محافظة دمياط هذه الأثناء تساقط ا لأمطار ببعض مدن المحافظة، جاء على رأسها مدينتى رأس البر وعزبة البرج، ويسود طقس متقلب داخل محافظة دمياط منذ الساعات الأولى من صباح اليوم، فقد شهدت بعض مدن تساقطات الأمطار، فيما شهدت مدن أخرى استقرار فى حالة الطقس، بينما شهدت درجات الحرارة انخفاض نسبى، إضافة إلى ارتفاع شديد فى سرعة الرياح

وفى سياق متصل أعلنت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، إستمرار تطبيق حالة الطوارئ للتعامل الفورى مع تراكمات مياه الأمطار، وكذلك أية طوارئ تحدث جراء موجة الطقس السئ التى تشهدها المحافظة.

وشددت محافظ دمياط، على ضرورة تواجد معدات الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى بشوارع المدنية الرئيسية والميادين العامة وتزويدها بالفرق المدربة الأزمة للتعامل مع تركمان مياه الأمطار، فضلا عن استمرار حملات تطهير بالوعات تصريف مياه الأمطار، وكذلك صيانة أعمدة الإنارة والمرور على اللافتات الإعلانية المتواجدة بشوارع المحافظة والتأكد من صيانتها بشكل يضمن سلامة المواطنين.

كما أعلنت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، انعقاد غرفة العمليات بشكل دائم لمتابعة الموقف اولا بأول، واكدت أيضا على القيام بفتح محاور مرورية بالمناطق التى تشهد أعمال تطوير، لتحقيق السيولة المرورية بتلك المناطق ومنع التكدس المرورى.

وعن رحلات الصيد داخل مدينة عزبة البرج شهدت هى الآخر تأثرا نسبيا بحالة الطقس خاصة مع ارتفاع سرعة الرياح التى جرت منذ الساعات الأولى من صباح اليوم، غير أنه تم انتظام العمل داخل بوغاز المدينة بشكل طبيعى، كما أعلنت هيئة ميناء دمياط استمرار العمل بشكل منتظم اليوم، وذلك عقب تداول سفن البضائع وكذلك الحاويات بشكل طبيعى دون تأثر بحالة الطقس.















