اليوم السابع
Ads
الجمعة، 17 مارس 2023 11:47 م
أكرم القصاص
الرئيسية اقتصاد وبورصة

هبوط قطاعات البورصة خلال تعاملات الأسبوع على رأسها "الشحن" بنسبة 20%

الجمعة، 17 مارس 2023 11:00 م
هبوط قطاعات البورصة خلال تعاملات الأسبوع على رأسها "الشحن" بنسبة 20% البورصة المصرية -أرشيفية
كتب هانى الحوتى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
تراجعت مؤشرات قطاعات البورصة المصرية، خلال تعاملات الأسبوع المنتهي، على رأسها خدمات النقل والشحن بنسبة 20%، أعقبه قطاع الورق ومواد التعبئة والتغليف بنسبة 15.2%، يليه قطاعي المنسوجات والسلع المعمرة، والخدمات والمنتجات الصناعية والسيارات بنسبة 15%، وهبط قطاع مواد البناء بنسبة 14.3%، وانخفض قطاعي العقارات، والاتصالات وتكنولوجيا والمعلومات بنسبة 13.3%.
 
كما تراجعت قطاعات السياحة والترفيه، والتجارة والموزعون، والخدمات المالية غير المصرفية بنسبة 11.9%، 11.6%، 11.2%، على التولي، وانخفض قطاع المقاولات والإنشاءات الهندسية بنسبة 10.1%، ثم قطاعات البنوك، والأغذية والمشروبات والتبغ، والرعاية الصحية والأدوية بنسبة 9.7%، 9.6%، 9.2%، على التوالي، ثم قطاع الموارد الأساسية بنسبة 8%، وأخيرًا قطاع الخدمات التعليمية بنسبة 4.6%.
 
وكان المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية "إيجي إكس 30" قد تراجع بنسبة 10.64% ليغلق عند مستوى 14704.18 نقطة، خلال جلسات الأسبوع المنتهى، وهبط مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان"، بنسبة 16.40% ليغلق عند مستوى 2558.65 نقطة، وسجل مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" انخفاضًا بنسبة 15.11% ليغلق عند مستوى 3814.41 نقطة، وسجل مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" هبوطًا بنسبة 10.95% ليغلق عند مستوى 17277.14 نقطة، وانخفض مؤشر تميز بنسبة 9.46% ليغلق عند مستوى 3273.72 نقطة.
 
وخسر رأس المال السوقي للبورصة المصرية، نحو 108.7 مليار جنيه خلال جلسات الأسبوع المنتهى، ليغلق عند مستوى 957.1 مليار جنيه، بنسبة انخفاض 10.2%، وتراجع رأس المال السوقي للمؤشر الرئيسي من 639.7 مليار جنيه إلى 573.9 مليار جنيه، بنسبة انخفاض 10.3%، وانخفض رأس المال لمؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة من 204.9 مليار جنيه إلى 175.8 مليار جنيه بنسبة انخفاض 14.2%.

قطاعات البورصة

اخبار البورصة

البورصة

خدمات النقل والشحن



الموضوعات المتعلقة

تراجع المؤشر الرئيسى للبورصة بنسبة 0.14% بختام تعاملات الأسبوع

الخميس، 16 مارس 2023 02:52 م

تراجع المؤشر الرئيسي للبورصة بنسبة 10.6% خلال تعاملات الأسبوع المنتهي

الخميس، 16 مارس 2023 04:33 م

أسعار الأسهم بالبورصة المصرية اليوم الخميس 16-3-2023

الخميس، 16 مارس 2023 11:00 م

أخبار البورصة اليوم الخميس 16-3-2023

الخميس، 16 مارس 2023 10:00 م

البورصة: تنفيذ صفقة على شركة أسمنت المصريين بقيمة 350 مليون جنيه

الخميس، 16 مارس 2023 09:00 م

البورصة: تراجع رصيد شهادات إيداع "البنك التجاري" و "المصرية للاتصالات"

الخميس، 16 مارس 2023 09:38 م

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة