هبوط قطاعات البورصة خلال تعاملات الأسبوع على رأسها "الشحن" بنسبة 20%

كتب هانى الحوتى

تراجعت مؤشرات قطاعات البورصة المصرية، خلال تعاملات الأسبوع المنتهي، على رأسها خدمات النقل والشحن بنسبة 20%، أعقبه قطاع الورق ومواد التعبئة والتغليف بنسبة 15.2%، يليه قطاعي المنسوجات والسلع المعمرة، والخدمات والمنتجات الصناعية والسيارات بنسبة 15%، وهبط قطاع مواد البناء بنسبة 14.3%، وانخفض قطاعي العقارات، والاتصالات وتكنولوجيا والمعلومات بنسبة 13.3%.

كما تراجعت قطاعات السياحة والترفيه، والتجارة والموزعون، والخدمات المالية غير المصرفية بنسبة 11.9%، 11.6%، 11.2%، على التولي، وانخفض قطاع المقاولات والإنشاءات الهندسية بنسبة 10.1%، ثم قطاعات البنوك، والأغذية والمشروبات والتبغ، والرعاية الصحية والأدوية بنسبة 9.7%، 9.6%، 9.2%، على التوالي، ثم قطاع الموارد الأساسية بنسبة 8%، وأخيرًا قطاع الخدمات التعليمية بنسبة 4.6%.

وكان المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية "إيجي إكس 30" قد تراجع بنسبة 10.64% ليغلق عند مستوى 14704.18 نقطة، خلال جلسات الأسبوع المنتهى، وهبط مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان"، بنسبة 16.40% ليغلق عند مستوى 2558.65 نقطة، وسجل مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" انخفاضًا بنسبة 15.11% ليغلق عند مستوى 3814.41 نقطة، وسجل مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" هبوطًا بنسبة 10.95% ليغلق عند مستوى 17277.14 نقطة، وانخفض مؤشر تميز بنسبة 9.46% ليغلق عند مستوى 3273.72 نقطة.

وخسر رأس المال السوقي للبورصة المصرية، نحو 108.7 مليار جنيه خلال جلسات الأسبوع المنتهى، ليغلق عند مستوى 957.1 مليار جنيه، بنسبة انخفاض 10.2%، وتراجع رأس المال السوقي للمؤشر الرئيسي من 639.7 مليار جنيه إلى 573.9 مليار جنيه، بنسبة انخفاض 10.3%، وانخفض رأس المال لمؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة من 204.9 مليار جنيه إلى 175.8 مليار جنيه بنسبة انخفاض 14.2%.