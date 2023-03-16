صعود 6 قطاعات بالبورصة بجلسة الخميس على رأسها "السيارات" بنسبة 3%

كتب هانى الحوتى

تباينت مؤشرات قطاعات البورصة المصرية ، خلال تعاملات جلسة اليوم الخميس، إذ ارتفعت 6 قطاعات على رأسها الخدمات والمنتجات الصناعية والسيارات بنسبة 3%، أعقبه قطاع المنسوجات والسلع المعمرة بنسبة 2.3%، يليه قطاع العقارات بنسبة 1.7%، وصعد قطاعي الموارد الأساسية، والاتصالات والإعلام وتكنولوجيا المعلومات بنسبة 1.5%، 1.4%، على التوالي، وقفز قطاع البنوك بنسبة 0.5%، وزاد قطاع خدمات النقل والشحن بنسبة 0.2%.

فيما تراجعت 10 قطاعات على رأسها الورق ومواد التعبئة والتغليف، والخدمات التعليمية بنسبة 3.3%، أعقبهما قطاع السياحة والترفيه بنسبة 2.6%، يليه قطاع المقاولات والإنشاءات الهندسية بنسبة 1.7%، وهبط قطاعي الأغذية والمشروبات والتبغ، ومواد البناء بنسبة 1.4%، وانخفض قطاعي الخدمات المالية غير المصرفية، والتجارة والموزعون بنسبة 0.2%، 0.1%، على التوالي، وأخيرًا قطاع الرعاية الصحية والأدوية بنسبة 0.01%.

وكانت البورصة المصرية، قد أنهت تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، بتراجع معظم المؤشرات، بضغوط مبيعات المتعاملين الأجانب، وسط تداولات متوسطة، وربح رأس المال السوقي 212 مليون جنيه ليغلق عند مستوى 957.073 مليار جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 768.8 مليون ورقة مالية بقيمة 2.1 مليار جنيه، عبر تنفيذ 69.7 ألف عملية لعدد 200 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 64.01% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 27.62%، والعرب على 8.37%، واستحوذت المؤسسات على 52.16% من المعاملات في البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 47.83%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والأجانب والمؤسسات الأجنبية للبيع بقيمة 6.1 مليون جنيه، 71.4 ألف جنيه، 230 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت صافي تعاملات الأفراد العرب والمؤسسات المصرية والعربية للشراء بقيمة 14.1 مليون جنيه، 23 مليون جنيه، 199.1 مليون جنيه، على التوالي.

تراجع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.14% ليغلق عند مستوى 14704 نقطة، فيما صعد مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 0.97% ليغلق عند مستوى 2510 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.11% ليغلق عند مستوى 17277 نقطة، واستقر مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" عند مستوى 6062 نقطة.

كما تراجع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.22% ليغلق عند مستوى 2558 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 0.07% ليغلق عند مستوى 3814 نقطة، وانخفض مؤشر تميز بنسبة 1.66% ليغلق عند مستوى 3273 نقطة، وزاد مؤشر سندات الخزانة بنسبة 1.10% ليغلق عند مستوى 1250 نقطة.