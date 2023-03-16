تراجع المؤشر الرئيسي للبورصة بنسبة 10.6% خلال تعاملات الأسبوع المنتهي

كتب هانى الحوتى

تراجع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية "إيجي إكس 30" بنسبة 10.64% ليغلق عند مستوى 14704.18 نقطة، خلال جلسات الأسبوع المنتهى، وهبط مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة " إيجى إكس 70 متساوى الأوزان "، بنسبة 16.40% ليغلق عند مستوى 2558.65 نقطة، وسجل مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" انخفاضًا بنسبة 15.11% ليغلق عند مستوى 3814.41 نقطة، وسجل مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" هبوطًا بنسبة 10.95% ليغلق عند مستوى 17277.14 نقطة، وانخفض مؤشر تميز بنسبة 9.46% ليغلق عند مستوى 3273.72 نقطة.

وخسر رأس المال السوقي للبورصة المصرية، نحو 108.7 مليار جنيه خلال جلسات الأسبوع المنتهى، ليغلق عند مستوى 957.1 مليار جنيه، بنسبة انخفاض 10.2%، وتراجع رأس المال السوقي للمؤشر الرئيسي من 639.7 مليار جنيه إلى 573.9 مليار جنيه، بنسبة انخفاض 10.3%، وانخفض رأس المال لمؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة من 204.9 مليار جنيه إلى 175.8 مليار جنيه بنسبة انخفاض 14.2%.

كما تراجع رأس المال لمؤشر الأوسع نطاقًا من 844.7 مليار جنيه إلى 749.7 مليار جنيه بنسبة انخفاض 11.2%، وهبط رأس المال السوقي لبورصة النيل من 1.5 مليار جنيه إلى 1.4 مليار جنيه بنسبة انخفاض 6.9%.

وبالنسبة للتداول تراجع إجمالي قيمة التداول بالبورصة المصرية إلى 15.6 مليار جنيه خلال الأسبوع المنتهى، في حين بلغت كمية التداول نحو 2.946 مليار ورقة منفذة على 347 ألف عملية، وذلك مقارنة بإجمالي قيمة تداول قدرها 16.8 مليار جنيه، وكمية التداول بلغت 2.300 مليار ورقة منفذة على 325 ألف عملية خلال الأسبوع الماضي، واستحوذت الأسهم على 63.61% من إجمالي قيمة التداول داخل المقصورة، في حين مثلت قيمة التداول للسندات نحو 36.39%، وفقًا للتقرير الأسبوعي للبورصة المصرية.

ووزعت إجماليات التداول للشركات المدرجة فى مؤشرات البورصة بين 6.5 مليار جنيه بالمؤشر الرئيسي للبورصة بحجم تداول 690.7 مليون ورقة مالية منفذة، وعدد عمليات 156.3 ألف عملية، وبلغت قيمة التداول بـ"إيجى إكس 70" نحو 2.4 مليار جنيه، بحجم تداول 1.6 مليار ورقة مالية منفذة من خلال 139.4 ألف عملية، وبلغت قيمة التداول بـ"إيجى إكس 100" نحو 5.4 مليار جنيه بحجم تداول 400.9 مليون ورقة مالية منفذة من خلال 135.8 ألف عملية.