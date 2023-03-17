مواعيد قطارات تالجو على خط "القاهرة - الإسكندرية" بعد تشغيل قطار جديد

كتب سيد الخلفاوى

ينشر اليوم السابع مواعيد وأسعار قطار التالجو على خط القاهرة الإسكندرية، وذلك بعد تشغيل قطار جديد على الخط، ليصبح عدد قطارات التالجو العاملة على خط القاهرة الإسكندرية 2 قطار يعملان بشكل يومى.

يقوم القطار رقم 2025 من القاهرة الساعة 8 ص، ويصل الإسكندرية 10.30 صباحا، ويقوم القطار رقم 2023 الساعة 2 ظهرا من القاهرة ويصل الإسكندرية الساعة 4.30 مساء.

ويقوم القطار رقم 2022 من محطة مصر بالإسكندرية الساعة 5.50 صباحا ويصل القاهرة الساعة 8.20 صباحا، ويقوم القطار رقم 2024 من الإسكندرية الساعة 2 ظهرا ويصل القاهرة الساعة 4.30 مساءا.

أما أسعار التذاكر على القطار التالجو، تذكرة الدرجة الأولى 200 جنيه، والدرجة الثانية 150 جنيها للمصريين.

وتتميز القطارات بتقنيات حديثة متطورة حيث تمتاز بأن تصميمها يعطى للقطارات ثباتاً أثناء المسير فى المنحنيات وتحقيق أقصى قدر من الراحة ، كما أن العربات مصنعة من الألومنيوم المستخدم حالياً فى معظم قطارات أوروبا والعالم، مما يقلل من وزن القطار وبالتالى توفير الوقود المستهلك فى الرحلة، كما أنه مقاوم للصدأ وبالتالى لا يتآكل من المياه المستخدمة فى نظافة القطارات وصيانتها، كما ستوفر القطارات الجديدة أعلى مستوى من الرفاهية والأمان للركاب كما توجد شاشات عرض لكل كرسى بعربات الدرجة الأولى وشاشات مركزية فى عربات الدرجة الثانية، بالإضافة إلى تزويد القطارات بكاميرات مراقبة وغرفة مراقبة لتأمين الركاب ودورات مياه بأحدث تصميم وقد تم مراعاة ذوى الهمم والاحتياجات الخاصة أثناء تحديد تصميم القطار حيث تم توفير بعض الامتيازات مثل المقاعد المخصصة لذوى الاحتياجات الخاصة، وكذلك دورات مياه مخصصة لهم بعربة البوفيه بمنتصف القطار.