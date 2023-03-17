مطار القاهرة يشهد سفر ووصول 81 ألف راكب على مدار اليوم

كتبت رحاب نبيل

يشهد مطار القاهرة الدولي، اليوم الجمعة، أعلى معدل حركة تشغيل للرحلات الجوية باستقبال 81 ألف راكب ما بين وصول وسفر إلى الخارج، على متن 550 رحلة جوية تسيرها شركات دولية عربية ومصر للطيران، بالإضافة إلى شركات طيران مصرية خاصة، مع الالتزام بتطبيق كافة الإجراءات اللازمة.

وقالت مصادر مطلعة بمطار القاهرة، إن صالات مطار القاهرة تشهد على مدار اليوم استقبال 550 رحلة جوية على مدار ساعات اليوم، ما بين وصول وسفر، على متنها 81 ألف راكب، وهو العدد الذيى لم يصل إليه مطار القاهرة من قبل.

ويشهد مطار القاهرة الدولي، أيضا زيادة في عدد الركاب المسافرين غدا السبت، باستقبال 83 ألف راكب ما بين وصول وسفر على متن 579 رحلة جوية، وهو العدد الذي لم يسجله مطار القاهرة من قبل في حركة المسافرين.

وأكدت المصادر، أن عدد المسافرين الذي يستقبلهم مطار القاهرة على مدار اليوم وغدا السبت، يصل إلى 164 ألف راكب، يصلون على متن 1129 رحلة جوية ما بين وصول وسفر.

وتشهد إجازة نهاية الاسبوع، معدل تشغيلي مرتفع في حركة المسافرين بمطار القاهرة الدولي، والمطارات المصرية، وسط وجود تسهيلات كبيرة في حركة التشغيل وتوفير كافة التسهيلات للمسافرين وخاصة للافواج السياحية.