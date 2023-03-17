مصرع 6 وإصابة 6 آخرين فى حادث انقلاب سيارة بالمنيا

المنيا - حسن عبد الغفار

لقى 6 أشخاص مصرعهم وأصيب 6 آخرين فى حادث انقلاب ميكروباص على الطريق الزراعى جنوب المنيا، إثر انفجار الإطار الخلفى الأيسر للسيارة.

تلقت الأجهزة الأمنية بالمنيا إخطارا من عمليات النجدة، بانقلاب سيارة مكروباص، 5649 ن ف د بطريق الصعيد الزراعي أمام قرية اتليدم، بمركز ابو قرقاص جنوب المنيا، نتيجة انفجار الإطار الخلفي.

وأسفر الحادث عن مصرع 6 أشخاص ربيع عبد السلام محمد، 62 سنة، ملوي، و5 أشخاص آخرين مجهولى الاسم والعنوان. فيما أصيب 6 أشخاص آخرين وهم ماري حشمت صادق، 42 سنة، موظفة، أبوقرقاص، داوود زكريا كراس 22 سنة، المنيا، محمد عيسى بقرية علي، 17 سنة، نورا عامر فؤاد، 42 سنة، سامية جمال ضاحى، 35 سنة، أبوقرقاص، محمود ربيع عبد السلام، 36 سنة، ملوى.

تم نقل المصابين والضحايا لمستشفى أبوقرقاص والمنيا، وتم التحفظ على المركبة، والجثامين تحت تصرف النيابة العامة.