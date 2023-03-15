إصابة 8 أشخاص فى حادث انقلاب ميكروباص بمحور حسب الله الكفراوى

كتب: عبد الرحمن سيد

أصيب 8 أشخاص بسبب حادث انقلاب ميكروباص أعلى محور حسب الله الكفراوى بنطاق محافظة القاهرة ونقلوا إلى المستشفى، وحرر محضر بالواقعة.

تلقت غرفة عمليات النجدة، بلاغا بوقوع حادث مرورى أعلى محور حسب الله الكفراوى، وعلى الفور انتقل رجال المباحث الى موقع الحادث والخدمات المرورية وبصحبتهم ونش مرورى للعمل على رفع حطام الحادث، وبصحبتهم سيارات اسعاف وتبين من خلال الفحص اختلال عجلة القيادة من السائق مما أدى الى انقلاب السيارة أعلى الطريق ونتج إصابة 8 اشخاص ونقلوا جميعهم الى المستشفى.