محافظ الشرقية يُهنئ الفائزات فى مسابقة الأم المثالية

الشرقية - إيمان مهنى

هنأ الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية ، فاطمة السيد مصطفي المقيمة بقرية الناطورة التابعة لمركز ومدينة كفر صقر لفوزها بلقب الأم المثالية على مستوى الجمهورية، أما مثالية لشهيد من القوات المسلحة، وذلك لما قدمته من تضحيات وكفاح في تربية أبنائها فهي والدة الشهيد محمد فاروق والذي استشهد أثناء تأدية عمله بسيناء منذ نحو 6 سنوات تاركاً خلفه 3 أبناء ولديها 5 أبناء آخرين حرصت على ترسيخ وغرس القيم والمبادئ وحب الوطن في نفوسهم وتربيتهم تربية صالحة ليكونوا أفراداً نافعين في المجتمع.

كما هنأ المحافظ سهير الحسيني بيومي ابنه قرية كفر بدران التابعة لرئاسة مركز منيا القمح لحصولها على المركز الأول للأم المثالية على مستوي الجمهورية لابن من ذوي الإعاقة عن عام 2023 وذلك بعد مسيرة كفاح امتدت لأكثر من 27 سنة، مع أبنائها بينهم اثنين من ذوي الهمم، والتي أثمرت عن الدكتورة يارا نبيل أول معيدة بجامعة الزقازيق من ذوي الهمم، ومحمد بالفرقة الرابعة من المتفوقين، ومصطفى بكلية الآداب.

وهنأ المحافظ أيضًا ميرفت أحمد إبراهيم المقيمة بقرية الحجازية التابعة لرئاسة مركز ومدينة الحسينيه لفوزها بلقب الأم المثالية بمحافظة الشرقية لعام 2023 والتي تفرغت تماما لتربية أبنائها الثلاثة بعد وفاة زوجها وهى بعمر 26 عاما وأصبحوا نماذج ناجحة ومشرفة بالمجتمع، أكبرهم الدكتور" محمد" عضو هيئة تدريس بكلية اللغة العربية جامعة الأزهر بالزقازيق، والثانى " يحيى" ماجستير فلسفة كلية أصول الدين جامعة الأزهر والأصغر" أحمد" تمهيدى ماجستير كلية التربية الرياضية.

وأكد محافظ الشرقية اعتزازه وتقديره بقصص كفاح الأمهات المثاليات، اللاتى ضربن أروع الأمثلة فى التضحية والكفاح، وجعلن أبنائهن نماذج مشرفة ومضيئة تساهم فى بناء وتنمية الوطن، رغم معاناتهم وظروفهم الإنسانية والاقتصادية الصعبة.

وأضاف المحافظ، أن الأم هي من تقوم بغرس النواة الأساسية للمجتمع، فعلى كتفها يبنى البيت وتقوم برعاية أبنائها، وتربيتهم لتصبح هي الوحيدة القادرة على ضخ جيل يستطيع أن يقود مسيرة الوطن للأمام، ويدفعنا للتقدم والإزدهار.

ووجه محافظ الشرقية، تحية إعزاز وتقدير لكل أمهات مصر، لما يقمن به من جهد وتضحيات لبناء مجتمع سليم قائم على الترابط والعطاء والعمل، ويقدمن كل يوم شهداء لرفعة هذا الوطن.