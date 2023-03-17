ضبط 7 أطنان خامات مجهولة المصدر داخل مصنع بلاستيك بالشرقية

الشرقية- إيمان مهنى

كلف الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية ، فايزة عبد الرحمن وكيلة وزارة التموين بإحكام الرقابة والسيطرة على الأنشطة التجارية لضبط حركة البيع والشراء والتأكد من إلتزام أصحاب الأنشطة التجارية بالأسعار المحددة ومراجعة التراخيص القانونية للمنشآت وتطبيق القانون على المخالفين.

وتنفيذاً لتوجيهات المحافظ ، قامت إدارة تموين بلبيس برئاسة أحمد حسين مدير الإدارة و مفتشي الإدارة بحملة رقابية وتفتيشية مفاجئة على الأنشطة التجارية واسفرت الحملة عن تحرير محضر جنحة رقم 3747 جنح مركز شرطة بلبيس لـ 2023 ضد صاحب مصنع لتصنيع برانيك البلاستيك بناحية السلام بلبيس لحيازته 7 طن مستلزمات خامات برانيك بلاستيك بدون بيانات مجهولة المصدر وبدون ترخيص من الجهات المختصة عليه تم التحفظ على الكميه المضبوطة تحت تصرف النيابة العامة بشأنها.





