قائد القوات البرية الأوكرانية: روسيا تحاول حصار باخموت بالكامل

كتب أحمد عرفة

قال الفريق أول الكسندر سيرسكي، قائد القوات البرية الأوكرانية، إن روسيا تحاول حصار باخموت بالكامل، وفقا لخبر عاجل بثته قناة القاهرة الإخبارية منذ قليل.

وفى وقت سابق علّق عضو البرلمان الأوكراني، سفياتوسلاف يوراش، على محاولة مجلس الأمن لعقد جلسة لمناقشة تطورات الأزمة الروسية الأوكرانية، إذ ذكر أن مجلس الأمن سيناقش أزمة الحرب في أوكرانيا، وستكون هناك مباحثات من أجل الوصول إلى حل، موضحًا أن مجلس الأمن يهتم بأمن البلاد.

وأضاف «يوراش»، خلال لقاء عبر زوم على شاشة «القاهرة الإخبارية»، أنه منذ أسبوعين كانت هناك خطة للسلام لتقديمها إلى مجلس الأمن، مشيرًا إلى أن تلك الخطة تقضي على الحرب برمتها، : «نأمل أن يتم النظر لتلك الخطة بعين الاعتبار لتكون بمثابة منصة يتم الاعتماد عليها في تلك المباحثات»، مؤكدًا أن الخارجية الصينية ذكرت أن بكين تتخذ موقفًا موضوعيًا بشأن الأزمة الأوكرانية، كما ستعلب دورًا بناءً في محادثات أوكرانيا.

وأوضح عضو البرلمان الأوكراني، أن أوكرانيا تريد حماية أراضيها وإنهاء الحرب غدًا لكن لن الشعب الأوكراني يستغنى عن أرضه، موضحًا أنه قد يكون هناك محاولات صينية لحلحة الأزمة، فزيارة الرئيس الصيني شي جين بينج، هي الأولى لروسيا لأول مرة منذ بداية الأزمة الأوكرانية، حيث يزور الرئيس الصيني روسيا في الفترة من 20 إلى 22 مارس الجاري بدعوة من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.