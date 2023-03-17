الرئاسة الأوكرانية عن قرار الجنائية الدولية باعتقال رئيس روسيا: مجرد بداية

كتب عبد الوهاب الجندى

وصفت الرئاسة الأوكرانية، إصدار المحكمة الجنائية الدولية مذكرة توقيف بحق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بـ"البداية".

فيما علقت الخارجية الروسية على قرار المحكمة الجنائية الدولية بشأن إصدار قرار باعتقال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، قائلة: "لا معنى لقرارات المحكمة الجنائية الدولية بالنسبة لنا بما في ذلك من وجهة نظر قانونية".

وأضافت في بيان اليوم الجمعة: "موسكو ليست عضوا في نظام روما المؤسس للمحكمة الجنائية الدولية ولا تترتب علينا أي التزامات تجاه المحكمة".

وأصدرت المحكمة الجنائية الدولية، أمر باعتقال بحق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بتهم ارتكاب جرائم حرب في أوكرانيا.

ويذكر أنه في الرابع والعشرون من فبراير العام الماضي 2022، أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، شن عمليات عسكرية داخل الأراضي الأوكرانية، حيث بدأت الحملة بعد حشد عسكري طويل، والاعتراف الروسي ب‍جمهورية دونيتسك الشعبية المعلنة من جانب واحد و‌جمهورية لوجانسك الشعبية، أعقبها دخول القوات المسلحة الروسية إلى منطقة دونباس في شرق أوكرانيا.