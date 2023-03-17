ضبط تشكيلين عصابيين تخصصا فى سرقة الداجات النارية بالقاهرة

كتب محمود عبد الراضي

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط تشكيلين عصابيين ضموا (10 متهمين "لإثنين منهم معلومات جنائية" - مقيمين بنطاق محافظة الشرقية) تخصص نشاطهم الإجرامى فى إرتكاب وقائع سرقات الدراجات النارية بأسلوب "قطع الدائرة الكهربائية"، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب "13 واقعة" بنطاق محافظات ( القاهرة – الشرقية – القليوبية – الدقهلية – الغربية)، كما تم بارشادهم ضبط كافة المسروقات.

وتمكنت الجهود من ضبط تشكيل عصابى ضم (4 متهمين "لثلاثة منهم معلومات جنائية" - مقيمين بنطاق محافظة الشرقية) تخصص نشاطه الإجرامى فى إرتكاب وقائع سرقات "ماكينات الرى الزراعى" ، وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكاب "13 واقعة" بنطاق مركز شرطة الحسينية بالشرقية .. كما تم بإرشادهم ضبط كافة المسروقات.

أسفرت الجهود عن ضبط تشكيل عصابى ضم (3 متهمين – لأحدهم معلومات جنائية - مقيمين بدائرة مركز شرطة شبراخيت بالبحيرة) تخصص نشاطه الإجرامى فى إرتكاب وقائع سرقات السيارات بأسلوب "المفتاح المصطنع" ومساومة مالكيها على إعادتها مقابل مبالغ مالية، وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكاب "3 وقائع" مستخدمين 2 سيارة "ميكروباص" ملك إثنين منهم ، وقرروا إعادتهم سيارتين من المستولى عليها لمالكيها مقابل مبلغ مالى، كما تم بإرشادهم ضبط (2 سيارة ميكروباص "المستخدمان فى نشاطهم الإجرامى" – سيارة مستولى عليها – هاتف محمول – 2 سلاح أبيض "مطواة).

وتمكنت الجهود من ضبط تشكيل عصابى ضم (4 متهمين "لثلاثة منهم معلومات جنائية" - مقيمين بدائرة مركز شرطة حوش عيسى بالبحيرة) تخصص نشاطه الإجرامى فى إرتكاب وقائع سرقات المتاجر متخذين من دائرة المركز مسرحاً لمزاولة نشاطهم الإجرامى ، وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكاب "11 واقعة" ،كما تم بإرشادهم ضبط (مركبة "توك توك" ، سلاح أبيض "مطواة" المستخدمان فى نشاطهم الإجرامى – وكذا ضبط 2 بطارية سيارة – بعض السلع المستولى عليها)، تم اتخاذ الإجراءات القانونية.