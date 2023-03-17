صحيفة بريطانية: تحذير من انهيار مالي عالمي بعد هزة في بنكين

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حذر عدد من كبار الاقتصاديين في العالم من أن فشل بنك "سيليكون فالي" والمشاكل في مصرف كريدي سويس؛ يشكلان تهديدًا للنظام المالي العالمي، وسط خوف من حدوث "شيء كبير".

وأنخفضت أسهم بنك "سيليكون فالي" وتعرض بنك "كريدي سويس" إلى "هزات" أو "إشارات لشيء كبير،" بحسب صحيفة "اكسبريس" البريطانية.

وانخفضت أسهم بنك سيليكون فالي في الولايات المتحدة الأسبوع الماضي بعد تعرضه لخسائر في السندات المدعومة من الحكومة والتي انخفضت قيمتها بسبب ارتفاع أسعار الفائدة.

كما شهد بنك كريدي سويس السويسري انخفاض أسهمه هذا الأسبوع واضطر إلى اللجوء إلى البنك المركزي السويسري للحصول على ائتمان طارئ.

وتسببت المخاوف من أن الاقتصاد قد يكون على حافة "أزمة على غرار 2008" أخرى في هبوط أسهم البنوك الأوروبية الكبرى وسقط سحب مؤشر (أف تي سي إي 100) في بورصة لندن إلى أدنى مستوى له هذا العام.

ويقول محللون ماليون إن عمليات بيع الأسهم تغذيها مخاوف المستثمرين من أن البنوك أخذت مخاطر إضافية لزيادة عوائد الاستثمار خلال سنوات من أسعار الفائدة المنخفضة للغاية، وربما فشل البعض في حماية أنفسهم من تدهور هذه الحيازات مع ارتفاع أسعار الفائدة.

ونقلت الصحيفة عن سامبيت بهاتاتشاريا، أستاذ الاقتصاد ورئيس قسم الاقتصاد في كلية إدارة الأعمال بجامعة ساسكس، القول: "كريدي سويس مؤسسة كبيرة إلى حد ما مع قاعدة إيرادات تقارب 16 مليار دولار أمريكي. هذا ضئيل بالنسبة إلى الرسملة السنوية لسوق البنوك العالمية التي تتراوح من سبعة إلى ثمانية تريليونات دولار أمريكي".

وأضاف: "تشير العمليات الحسابية البسيطة إلى أن النظام المالي يجب أن يكون قادرًا على استيعاب مثل هذه الخسائر.

مع ذلك، يشير التاريخ إلى أنه من الصعب التنبؤ بالآثار، فهو بالفعل تهديد ولكن ما مدى خطورته، لن يخبرنا ذلك إلا مع مرور الوقت".

ويقول بهاتاتشاريا إن انهيارًا ماليًا مشابهًا لذلك الذي شهدناه في 2007-2008 أمر ممكن، لكن أي توقع في هذه المرحلة سيكون بمثابة لعبة مجنونة.

ومضى قائلاً: "ليس لدينا ما يكفي من البيانات المتاحة للجمهور لإجراء دعوة بشأن الوضع بالنسبة للبنوك ومدى ترابطها. في الواقع، تضاعف التداول في العقود المشتقة عدة مرات منذ أزمة 2007-2008".

وحول تقييمه الشامل للنظام المالي العالمي، قال البروفيسور بهاتاتشاريا: "هذه العلامات مثيرة للقلق. يمكن أن تكون هزات أو قد تكون إشارات لشيء كبير. سنكتشف بطريقة أو بأخرى خلال الأسابيع القليلة المقبلة."

في غضون ذلك، واصل البنك المركزي الأوروبي رفع سعر الفائدة بشكل كبير يوم الخميس، متجاهلًا التوقعات.

ورفع البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة بمقدار نصف نقطة مئوية، في سعيه المستمر لمحاربة التضخم المرتفع.