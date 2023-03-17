سعر جرام الذهب اليوم الجمعة يسجل 1950 جنيها

كتب إسلام سعيد

تشهد أسعار الذهب اليوم الجمعة في مصر، صعودًا ملحوظًا بحوالي 15 جنيهًا للجرام، وسط ارتفاع في الطلب على المعدن الثمين، وكذلك تحرك سعر اونصة الذهب في البورصة العالمية ليسجل جرام الذهب عيار 21 - وهو الأكثر مبيعًا في مصر- 1950 جنيهًا للجرام لأول مرة.



أسعار الذهب اليوم عيار 18 يسجل 1671 جنيها

عيار 21 يسجل 1950 جنيها

عيار 24 يسجل 2229 جنيها

الجنيه الذهب 15600 جنيها

اونصة الذهب 1930 دولار



أسعار الذهب في البورصة العالمية أما عن سوق الذهب عالميًا، فقد استمر الذهب في الارتفاع لليوم الثالث على التوالي في طريقه إلى تسجيل أكبر ارتفاع أسبوعي منذ منتصف نوفمبر الماضي، حيث وجد الدعم من العديد من العوامل في الأسواق التي دفعت المستثمرين إلى الاستثمار في المعدن النفيس كملاذ آمن، وفق gold Bullion.

ارتفعت أسعار الذهب الفورية خلال تداولات اليوم الجمعة بنسبة 0.6% ويتداول وقت كتابة التقرير عند المستوى 1932.07 دولار للأونصة، ليسجل أعلى مستوى اليوم عند 1934.31 دولار للأونصة بالقرب من أعلى مستوياته في شهر ونصف عند 1937.25 دولار للأونصة والذي سجله يوم الأربعاء الماضي.

على المستوى الأسبوعي ارتفعت أسعار الذهب حتى الآن بنسبة 3.4% ليحقق مكاسب بما يزيد عن 100 دولار منذ بداية أزمة انهيار بنك سيليكون فالي نهاية الأسبوع الماضي.

في المقابل يعاني الدولار الأمريكي من الضغط السلبي لليوم الثاني على التوالي، حيث انخفض مؤشر الدولار الذي يقيس أداؤه مقابل سلة من 6 عملات رئيسية اليوم بنسبة 0.4% في طريقه لتسجيل انخفاض للأسبوع الثالث على التوالي.

حقق الذهب استفادة كبيرة خلال هذا الأسبوع من جراء تزايد إقبال المستثمرين على الملاذ الآمن بسبب أزمة القطاع المصرفي الأمريكي والذي انتقل آثارها إلى باقي الأسواق العالمية وعلى رأسها أوروبا التي شهدت أزمة كبيرة متعلقة ببنك كريدي سويس الشهير.

بالرغم من هذا استطاع صانعي القرار تضميد جراح الأزمة المصرفية الحالية واتخاذ إجراءات تنهي التوتر في الأسواق المالية، فقد ضخت بنوك أمريكية كبيرة تحت اشراف السلطات ودائع بقيمة 30 مليار دولار في بنك فيرست ريبابليك يوم الخميس لإنقاذ البنك المحاصر في أزمة مصرفية آخذة في الاتساع.

بينما أعلن بنك كريدي سويس إنه سيقترض ما يصل إلى 54 مليار دولار من البنك الوطني السويسري لدعم السيولة.