كتب - إسلام سعيد

تشهد أسعار الذهب اليوم الخميس 16 مارس 2023 استقرار ملحوظ عند نفس مستويات ختام سوق الذهب أمس على آخر سعر سجله المعدن منتصف ، وسجل جرام الذهب عيار 21 وهو الأكثر مبيعا في مصر 1930 جنيها للجرام.

أسعار الذهب اليوم



سعر الذهب عيار 21 يسجل 1930 جنيها

سعر الذهب عيار 18 سجل 1654 جنيها

جرام الذهب عيار 24 سعر 2206

الجنيه الذهب سجل 15440 جنيها

قامت وكالة موديز للتصنيف الائتماني بخفض نظرتها المستقبلية للقطاع المصرفي الأمريكي إلى سلبي بعد أن كان مستقر، وذلك في أعقاب انهيار ثلاثة بنوك أمريكية نهاية الأسبوع الماضي والمخاوف من عدوى الانهيار أن تصيب المزيد من البنوك.

أيضاً أشارت وكالت موديز أنها وضعت عدد من البنوك الأمريكية تحت المراجعة، يأتي هذا بالرغم من خطاب الرئيس الأمريكي جو بايدن الذي حاول فيه تهدئة الأوضاع، وأشار أن الحماية ستقدم للمودعين وأن دافعي الضرائب لن يتحملوا أية خسائر.

تقرير وكالة موديز يزيد من الدعم المقدم للذهب خلال هذه الفترة، فالذهب ينتعش في الأزمات بشكل كبير وتغير النظرة المستقبلية للقطاع المصرفي إلى سلبية يعني أننا قد نرى انتعاش أسعار الذهب في وقت قريب خاصة أن الفيدرالي قد يجبر على انهاء دورة رفع أسعار الفائدة في وقت أقرب من المتوقع.

تراجع الذهب اليوم للجلسة الثانية على التوالي يأتي مع تغير نظرة الأسواق لمستقبل أسعار الفائدة والسياسة النقدية من قبل البنك الفيدرالي، وهو أحد أهم العوامل التي تؤثر في مسار الذهب خلال هذه الفترة، وبالتالي فإن اجتماع البنك الفيدرالي خلال الأسبوع القادم سيحدد توجه أسعار الفائدة خلال الفترة القادمة وبالتالي سيؤثر على توجهات الذهب.

ومن جهة أخرى نجد أن زيادة الإقبال على الملاذ الآمن التقليدي في الأسواق المالية تدعم الذهب بشكل كبير، فقد شاهدنا الأمر يتكرر خلال الأزمة المالية عام 2008 ليتخلى المستثمرون عن جميع الاستثمارات لصالح الذهب.

وتأتي هذه العوامل مجتمعة لتدعم تحركات الذهب خلال الفترة الماضية، هذا إلى جانب دعم من تقارير مجلس الذهب العالمي التي تفيد استمرار الطلب من قبل البنوك المركزية وزيادة احتياطاتها من المعدن النفيس خلال يناير 2023، وذلك بعد عمليات الشراء القياسية التي شاهدناها في 2022.

في يناير 2023 اشترت البنوك المركزية 31 طن من الذهب بزيادة شهرية قدرها 16%، وتمت عمليات الشراء من قبل ثلاثة بنوك مركزية هي الصين وتركيا وكازاخستان، يأتي هذا بعد أن كثفت الصين مشترياتها من الذهب بشدة نهاية العام الماضي، بينما كانت تركيا صاحبة المركز الأول في أكبر مشتري رسمي للذهب في 2022.

يرى مجلس الذهب العالمي أن هذه الزيادة في شهية البنوك المركزية في شراء الذهب ستظل قوية طوال هذا العام، وبيانات يناير 2023 تؤكد على أن التوجه من قبل البنوك المركزية سيظل مستمر خلال هذا العام.