رئيس كولومبيا: ارتفاع قتلى مأساة التعدين إلى 21 شخصا.. فيديو

فاطمة شوقى

أكد رئيس كولومبيا جوستافو بيترو ، أن ما لا يقل عن 21 شخصا لقوا مصرعهم في مأساة التعدين في سوتاتوسا بكولومبيا ، وقال "على الرغم من كل الجهود التي تبذلها فرق الإنقاذ ، فقد قتل 21 شخصًا للأسف في هذا الحادث المأساوي الذي وقع في سوتاتوسا.. كل تضامني مع عائلاتهم ".

كما غرد نيكولاس جارثيا بوستوس ، حاكم كونديناماركا ، "للأسف لم يعد هناك أحد على قيد الحياة".

وقد بدأت جهود الإنقاذ منذ يوم الأربعاء الماضي لإنقاذ عمال المنجم المحاصرين.

وذكرت صحيفة انفوباى أن لحظة وقوع الحادث كان داخل المنجم أكثر من 30 عاملا، لقى ما يقارب الـ 21 منهم مصرعهم، مشيرة إلى أن الانفجار الأول وقع الثلاثاء فى أحد مناجم الفحم في سواتاوز، وأعقبه سلسلة انفجارات في المناجم الأربعة المجاورة.

وأفاد حاكم مقاطعة كونديناماركا ، بأن الانفجارات التي وقعت في المناجم في بلدة سوتاتوسا ترجع إلى "تراكم" الغاز، والذي انفجر إثر "شرارة أحدثتها أداة" أحد العمال.

وأكد نيكولاس جارسيا، أن عمليات إنقاذ العمال العالقين تحت الأرض لا تزال جارية، ويتم التحقق من حيثيات سلسلة الانفجارات.