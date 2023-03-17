حياة كريمة.. مشروع معالجة الصرف بالغريزات سوهاج يوفر 2000 فرصة عمل

محافظة سوهاج واحدة من المحافظات المصرية التى حظيت باهتمام كبير من قبل الرئيس عبد الفتاح السيسى، خاصة فى مشروعات البنية التحية، وفى مقدمتها مشروعات الصرف الصحى، من أجل ضمان سلامة البيئة المحيطة بالمواطنين.

ويقدم "اليوم السابع" أهم المعلومات عن المشروعات المنتهية فى قطاعى مياه الشرب والصرف الصحى، وفى مقدمتها مشروع محطة معالجة الصرف الصحي بقرية الغريزات في مركز المراغة ، وذلك ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة".

1– اسم المحطة محطة معالجة الصرف الصحي بقرية الغريزات في مركز المراغة.

2– المحطة تعمل بطاقة 30 ألف متر مكعب في اليوم لخدمة الأهالى.

3– المحطة تقع على مساحة 700 ألف متر مربع.

4– المحطة تخدم قرى الشيخ يوسف وإقصاص وشندويل وناحية عامر ونجع طايع.

5– المحطة يستفيد منها قرى باصونة ونجع أبو عوض وبهتا والبهاليل وبني وشاح والعمور والسمارنة من مشروع محطة معالجة الصرف الصحي بقرية الغريزات.

6- عدد المستفيدين من المحطة 180 ألف نسمة.

7– المشروع يوفر 2000 فرصة عمل للأهالي، وما زال العمل مستمرًا.

8– المشروع ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة لتطوير الريف المصرى.