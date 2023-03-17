حياة كريمة بالأقصر.. غرف مياه محطة الهنادى تغذى إسنا والصرف بالكلابية.. صور

تشهد مدينة إسنا جنوب محافظة الأقصر، تواصل العمل بكل جدية فى المبادرة الرئاسية برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى، ضمن المشروع القومى لتطوير 1500 قرية على مستوى الجمهورية "حياة كريمة"، وذلك بناءً على توجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، واللواء هشام السعدى رئيس مركز ومدينة إسنا، بمتابعة المشروعات الجارى تنفيذها، وبإشراف اللواء مهندس محمد يحيى رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالأقصر.

ومن جانبه يقول اللواء هشام السعدى رئيس مركز ومدينة إسنا، أنه يجرى حاليًا استمرار العمل فى عمل غرف لخط مياه محطة الهنادى لقرية الشغب، كما يتم استمرار العمل فى عملية الصرف الصحى بقرية الكلابية، كما تم الانتهاء من توصيل مرافق المياه لمبنى الخدمات الحكومية بالنمسا.

ويضيف رئيس مركز ومدينة إسنا، لـ"اليوم السابع"، أنه يتم العمل بالصرف الصحى بالقرايا ضمن مبادرة حياة كريمة، بتنفيذ شركة المقاولون العرب تحت إشراف المهندس محمود عبد العاطى، والهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى بجهاز مشروعات محافظة الأقصر، وجارى متابعة جميع المشروعات الجارى تنفيذها ضمن مبادرة حياة كريمة، كما يجرى متابعة المشروعات الجارى تنفيذها ضمن المبادرة الرئاسية للرئيس عبدالفتاح السيسى.

فيما صرح اللواء محمد يحيى رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالأقصر أن من أبرز مشروعات دعم قرى الأقصر يتم حاليًا إنشاؤه هو مشروع "الصرف الصحى المتكامل" ببعض المناطق الريفية بصعيد مصر بمحافظة الأقصر، بتمويل بنك التنمية الأفريقى AFDB بمبلغ 109 ملايين يورو بهدف مناقشة الآليات والأطر الرئيسية لتنفيذ المشروع بقرى محافظة الأقصر، حيث يهدف لخدمة عدد (10) قرى موزعين على عدد (2) كلستر وهما كلستر كيمان المطاعنة ويضم قرى (الغريرة-كيمان المطاعنة -طفنيس-اصفون -حلفا 3)، وتم إنهاء مستندات الطرح والتصميم التفصيلى بمعرفة المكتب الاستشارى & كلستر الدبابية، ويضم قرى ( المعلا -الدبابية -الشغب -العديسات قبلى -العديسات بحرى )، بالإضافة لعمل دراسة جدوى مبدئية لقرى المعلا والدبابية والشغب.