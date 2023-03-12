تفاصيل المشروعات القومية الجارية على أرض قرى إسنا ضمن "حياة كريمة".. صور

الأقصر – أحمد مرعى

تشهد مدينة إسنا جنوب محافظة الأقصر ، تواصل العمل بكل جدية فى المبادرة الرئاسية برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، ضمن المشروع القومي لتطوير 1500 قرية على مستوى الجمهورية "حياة كريمة"، وذلك بناء على توجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر بمتابعة المشروعات الجاري تنفيذها.

وفي هذا السياق يقول اللواء هشام السعدي رئيس مركز ومدينة إسنا، أنه يتم العمل فى دعم القرى بصورة يومية، حيث يجرى العمل على قدم وساق فى عدد من المشروعات القومية لدعم أهالى القرية والنجوع، والتى تشمل استمرار العمل فى عمل غرف لخط مياه محطة الهنادي لقرية الشغب، كما أنه جارى تركيب محولات الكهرباء بقرية الشعب، ويجرى استمرار العمل بموقف السيارات بقرية الشغب، وكذلك استمرار العمل فى عملية الصرف الصحى بقرية الكلابية، كما يتم استمرار صيانة الإنارة وتركيب الكشافات بقرية الكيمان.

وأوضح اللواء هشام السعدي، أنه تشمل قائمة المشروعات الجارية على الأرض بالقرى، العمل فى إنشاء مركز تنمية الأمومة والطفولة ضمن مبادرة حياة كريمة بالنمسا، حيث يتكون المبنى من طابقين :- (الدور الأرضي يتكون من صالة ألعاب رياضية - تخاطب - مركز علاج طبيعي - حضانة - والدور الأول علوي يتكون من فصل محو أمية - ورشة تدريب - عيادة تنظيم أسرة - مركز مودة)، وذلك تحت إشراف جهاز تعمير البحر الأحمر بإشراف المهندس أحمد سعيد والمهندس أحمد عبد الخالق، والشركة المنفذة للمشروع شركة بداية للتشييد والبناء بإشراف المهندس جمال ناصر والمهندس حسام الدين حمادة تحت إشراف وزارة التضامن الإجتماعي، وجاري متابعة جميع المشروعات الجاري تنفيذها ضمن مبادرة حياة كريمة، وكذلك تركيب كشافات لطريق قرية الوسطى التابع لمجلس قروي توماس وعافية، كما يجري استمرار تركيب الكابلات الأرضية حلقة ربط لمحولات الكهرباء بالوحدة المحلية بالنمسا، ويجرى استمرار العمل في مبنى محطة رفع الصرف الصحي الرئيسية بقرية العضايمة على قدم وساق لدعم القرية المحرومة من الصرف الصحى على مدار السنوات الماضية، كما يتم العمل فى حفر كابلات الكهرباء لربط المحولات بقرية الكيمان.