اليوم السابع
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حبس "لص" سرقة "أجزاء السيارات" فى مدينة نصر

الجمعة، 17 مارس 2023 07:45 م
حبس "لص" سرقة "أجزاء السيارات" فى مدينة نصر سرقة ـ أرشيفية
كتب كريم صبحى

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قررت نيابة مدينة نصر ، بحبس عاطل 4 أيام على ذمة التحقيق، بتهمة سرقة اجزاء من السيارات بأسلوب "الفك" .
ونجحت الداخلية في ضبط (أحد الأشخاص "له معلومات جنائية" – مقيم بدائرة قسم شرطة منشأة ناصر) لقيامه بسرقة أجزاء من إحدى السيارات أثناء توقفها بدائرة قسم شرطة مدينة نصر أول بالقاهرة ، وعثر بحوزته على ( المسروقات المستولى عليها -  119 أجزاء لسيارات متنوعة أخرى)، وبمواجهته اعترف بإرتكاب الواقعة بأسلوب "الفك" ، وأضاف بأن العلامات الأخرى المضبوطة من متحصلات وقائع سرقة بذات الأسلوب بقصد بيعها.
 
وأسفرت الجهود عن ضبط (شخصين "لهما معلومات جنائية" – مقيمان بمحافظة القليوبية) لقيامهما بإرتكاب عدد (5) وقائع سرقة هواتف محمولة بأسلوب "المغافلة" وبمواجهتهما أقرا قيامهما ببيع الهواتف المستولى عليها لعميلهما (سىء النية له معلومات جنائية) أمكن ضبطه وبحوزته كافة المسروقات المستولى عليها فتم إتخاذ الإجراءات القانونية.
 

 


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