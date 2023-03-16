الداخلية تضبط لصوص الحقائب والسيارات فى القاهرة

كتب محمود عبد الراضي - عبد الرحمن سيد

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة عقب تقنين الإجراءات من ضبط ( سائق بإحدى شركات النقل الخاص – مقيم بدائرة قسم شرطة المرج ) لقيامه بالإستيلاء على حقيبة بداخلها (مبلغ مالى – بعض الأوراق) خاصين بإحدى السيدات تحمل جنسية إحدى الدول.. تركتها سهواً بالسيارة قيادته وإنكاره وجود الحقيبة وبمواجهته إعترف بارتكاب الواقعة على النحو المُشار إليه ، وأضاف بتخلصه من الأوراق والحقيبة ، وإنفاقه جزء من المبلغ على متطلباته الشخصية ، بإستدعاء المجنى عليها تعرفت على المتهم ، واتهمته بالسرقة.

ونجحت الداخلية في ضبط (أحد الأشخاص "له معلومات جنائية" – مقيم بدائرة قسم شرطة منشأة ناصر) لقيامه بسرقة أجزاء من إحدى السيارات أثناء توقفها بدائرة قسم شرطة مدينة نصر أول بالقاهرة ، وعثر بحوزته على ( المسروقات المستولى عليها - 119 أجزاء لسيارات متنوعة أخرى)، وبمواجهته اعترف بإرتكاب الواقعة بأسلوب "الفك" ، وأضاف بأن العلامات الأخرى المضبوطة من متحصلات وقائع سرقة بذات الأسلوب بقصد بيعها.

وأسفرت الجهود عن ضبط (شخصين "لهما معلومات جنائية" – مقيمان بمحافظة القليوبية) لقيامهما بإرتكاب عدد (5) وقائع سرقة هواتف محمولة بأسلوب "المغافلة" وبمواجهتهما أقرا قيامهما ببيع الهواتف المستولى عليها لعميلهما (سىء النية له معلومات جنائية) أمكن ضبطه وبحوزته كافة المسروقات المستولى عليها فتم إتخاذ الإجراءات القانونية.