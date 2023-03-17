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تمويل العلوم والتكنولوجيا (STDF) تعلن فتح باب التقدم لبرنامج "ابتكار مصر"

الجمعة، 17 مارس 2023 11:06 ص
تمويل العلوم والتكنولوجيا (STDF) تعلن فتح باب التقدم لبرنامج "ابتكار مصر" هيئة تمويل العلوم والتكنولوجيا والابتكار (STDF)
كتب: محمد صبحى

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أعلنت هيئة تمويل العلوم والتكنولوجيا والابتكار (STDF) عن فتح باب التقدم لبرنامج "ابتكار مصر"، للتدريب العملى فى الولايات المتحدة الأمريكية.

ويهدف هذا البرنامج إلى تسويق اختراعات المبتكرين المصريين، وتعزيز ريادة الأعمال لشباب المخترعين المصريين، وتزويدهم بالمهارات اللازمة لتحويل أفكارهم المبتكرة إلى شركات ناشئة.

ويتضمن البرنامج تدريب لمدة ثمانية أسابيع في أمريكا، وكذا تدريب متقدم من 3 إلى 6 أشهر لأفضل 10 فرق، فضلاً عن اختيار 3 ممثلين من أفضل 3 فرق للسفر والتدريب فى إحدى الحاضنات بالولايات المتحدة الأمريكية.

وتشمل شروط البرنامج أن يكون المتقدم باحثًا مصريًا وحاصل على درجة الدكتوراه، وأن يكون منتسبًا لجهة بحثية مصرية، ومقيمًا في مصر، وتضمن الشروط أن يقدم المقترح البحثي في كلا الموقعين:

•      STDF: https://stdf.eg/web/grants/open

•      Venturewell : https://venturewell.org/innovate-egypt/

 

ومن المقرر أن يكون آخر موعد لتلقي المقترحات البحثية يوم الخميس الموافق 6 أبريل 2023، للاطلاع على كافة الشروط، والمُستندات المطلوبة، يرجى زيارة الرابط التالي:

https://stdf.eg/web/grants/open

 

أو من خلال صفحة الهيئة الرسمية على موقع فيسبوك: https://www.facebook.com/stdf.eg


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