كل ما تريد معرفته عن أضرار التدخين وخاصة الكلى

كتبت ميرفت رشاد

تذكرنا التحذيرات القانونية باستمرار أن "التدخين ضار بالصحة"، ولكن هل تعلم أنه يؤثر على الكلى؟ نعم، التدخين ضار بالكلى لأنه يبطئ تدفق الدم إلى الأعضاء المهمة، بما في ذلك الكلى ما يؤثر على قدرتها على تنقية الدم، إذا كان الشخص معرضًا لخطر الإصابة بأمراض الكلى أو مصابًا بالفعل بمرض في الكلى، فهذا مزيج أكثر خطورة، وفقًا لما نشره موقع "doctor.ndtv".

أظهرت العديد من الدراسات البحثية وجود علاقة قوية بين تدخين السجائر لدى المرضى وتفاقم الحالات الصحية المتعلقة بالكلى مثل مرض الكلى المزمن (CKD) ومرض الكلى المتعدد الكيسات وزرع الكلى بعد ذلك، يعد مرض الكلى المزمن على وجه الخصوص مشكلة صحية عامة عالمية ، حيث يقدر معدل انتشاره عالميًا بنسبة 8-16٪.

أكدت الدراسات ، أن التدخين له تأثيرات متعددة على الجسم، يمكن أن يتداخل مع بعض الأدوية ، خاصة تلك التي يتم تناولها للتحكم في ارتفاع ضغط الدم، إذا لم يتم التحكم في ضغط الدم بشكل صحيح ، فقد يكون سببًا رئيسيًا لأمراض الكلى ، مما يزيد من المشكلة.

كل هذه المخاطر الصحية هي سبب للإقلاع عن التدخين، لكن الإقلاع عن التدخين قد يبدو وكأنه مهمة مستحيلة ، لأن إدمان النيكوتين هو إدمان جسدي وعقلي، بما أن النيكوتين الموجود في التبغ هو الذي يسبب الإدمان ، فعندما يتوقف استهلاك النيكوتين عند الإقلاع عن التدخين ، يصبح الجسم غير مرتاح ويشتهي أكثر ، مما يؤدي إلى أعراض الانسحاب.

يصف العديد من الأطباء النفسيين العلاج ببدائل النيكوتين (NRT) لمساعدة الأشخاص على الإقلاع عن التدخين، الهدف النهائي من العلاج ببدائل النيكوتين هو الاستمرار في تقليل جرعة النيكوتين حتى يتمكن المريض من التوقف تمامًا.

يعد العلاج ببدائل النيكوتين حلاً مفيدًا للغاية لأنه يوفر للمدخنين تناول النيكوتين بطريقة غير ضارة ، دون أي مواد كيميائية سامة تأتي مع تدخين السجائر، يمكن أن يساعد العلاج ببدائل النيكوتين بشكل كبير في إبطاء تطور الضرر الناتج عن الاضطرابات المرتبطة بالكلى أيضًا على المدى الطويل، يمكننا استخدام لصقة النيكوتين طويلة المفعول مع العلكة أو المستحلب بطريقة أكثر فعالية.

مع تقدم الأشخاص الذين يعانون من مشاكل في الكلى نحو الإقلاع عن التدخين ، باستخدام العلاج ببدائل النيكوتين ، يمكنهم رؤية نتائج واضحة، يقلل من مخاطر المشكلات الصحية المتعلقة بالتبغ مع تحسين نوعية الحياة.

يتم توفير العلاج ببدائل النيكوتين على شكل بقع ، وعلكة مضغ ، وبخاخات أنف ، وأجهزة استنشاق ، وأقراص استحلاب. تعمل اللصقات على استقرار مستوى تناول النيكوتين في الجسم ، مما يمكنه التحكم في أعراض الانسحاب.