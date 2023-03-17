اليوم السابع
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الجمعة، 17 مارس 2023 09:49 ص
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باريس هيلتون تكشف تفاصيل كذبتها على ترامب بانتخابات 2016.. لم تصوت لصالحه

الجمعة، 17 مارس 2023 09:29 ص
باريس هيلتون تكشف تفاصيل كذبتها على ترامب بانتخابات 2016.. لم تصوت لصالحه دونالد ترامب وباريس هيلتون
كتبت شيماء عبد المنعم

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كشفت النجمة الأمريكية باريس هيلتون، مؤخرا، عن كذبة قامت بها خلال انتخابات الرئاسة الأمريكية لعام 2016، وقالت باريس هيلتون إنها "تظاهرت" بالتصويت لصالح دونالد ترامب في الانتخابات الرئاسية لعام 2016، لكنها في الواقع لم تعطه صوتها، حسبما ذكر موقع nme.

لماذا كذبت باريس هيلتون علي ترامب 

واعتبرت النجمة في كتابها Paris: The Memoir الذي صدر مؤخرا، أن كذبتها هذه من أكثر الأشياء التي لا تفخر بها، وأضافت هيلتون: "ترامب صديق قديم للعائلة، وامتلك أول وكالة عارضة أزياء وقعت معها، لذا فعندما سُألت في إحدى المقابلات عن المرشح الذى صوّت له، أجبت بأنه كان هو".
 
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ترامب وباريس هيلتون
 
وأشارت هيلتون إلى أن ترامب غضب منها كثيرا لدى توقيعها مع وكالة أزياء أخرى، وصرخ في وجهها بإحدى المكالمات، والمقابلة التي أشارت إليها هيلتون في كتابها كانت مع محطة تلفزيونية أسترالية بعد أيام من سباق البيت الأبيض لعام 2016، وأجابت حينها على سؤال عما إذا كانت قد صوتت لصالح ترامب بالقول: "لقد عرفته منذ كنت طفلة.. لذا نعم".
 
وفي كتابها، قالت هيلتون إنها بدلا من الإدلاء بصوتها لترامب، فإنها تشعر بالخجل أكثر مما حدث بالفعل في انتخابات عام 2016، حيث أن "الحقيقة أسوأ، لم أصوّت على الإطلاق".

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