رئيس الوزراء يتابع مع وزير قطاع الأعمال أداء الشركة القابضة للصناعات المعدنية

كتبت هند مختار - تصوير سليمان العطيفي

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً اليوم؛ لمتابعة أداء الشركة القابضة للصناعات المعدنية والشركات التابعة لها، وذلك بحضور المهندس محمود عصمت، وزير قطاع الأعمال العام، والمهندس محمد السعداوي، رئيس الشركة القابضة للصناعات المعدنية.

واستهل رئيس الوزراء الاجتماع، بالإشارة إلى الأهمية التي تُوليها الدولة لمجالات الصناعات المعدنية المختلفة والتعدين والحراريات، وما يُبذل من جهود في سبيل توفير الدعم اللازم لإكسابها الميزة التنافسية في الأسواق المحلية والخارجية، بما يسهم في تنمية الاقتصاد القومي.

وخلال الاجتماع، استعرض المهندس محمود عصمت، أهم مؤشرات الميزانية المجمعة للشركة القابضة، وكذا التصنيفات المختلفة للشركات التابعة، موضحاً ما يُنتج من خلال الشركات التابعة لها من منتجات معدنية كقضبان وأسلاك فولاذية، والزجاج، و الخزف، و الصيني، وسبائك الفيرو سيليكون، والمواسير، ومنتجات الحديد.

وتطرق المهندس محمد السعداوي، رئيس الشركة القابضة للصناعات المعدنية، إلى مشروعات التطوير وإعادة الهيكلة، الخاصة بعدد من الشركات، وجاء على رأسها مشروع الصودا أش ومشتقاته الذي يهدُف إلى سد احتياجات مصر من مادة الصودا أش والمساهمة في توسعة الصناعات المرتبطة بمادة الصودا أش كالزجاج والمنظفات وزيادة القيمة المضافة لخام الجير المصري، وكذلك مشروع السيليكون المعدني والذي يهدف إلى سد الفجوة الاستيرادية من مادة السيليكون المعدني والاستغلال الأمثل لخام الكوارتز بما يدعم استراتيجية الاستغلال الأمثل للثروات.

وفي السياق ذاته، تضمنت مشروعات التطوير وإعادة الهيكلة الخاصة بشركة مصر للألومنيوم، مشروع إنشاء مصهر جديد بسفاجا، ومشروع إعادة تأهيل المصهر الحالي للوصول للطاقة التصميمية وإطالة عمر التشغيل إلى 25-30 سنة، وكذا مشروع إنتاج الألومنيا من خام البوكسيت بهدف تأمين سلاسل الإمداد للمصهر الحالي والتوسعات المستقبلية، ومشروع إنشاء محطة الطاقة الشمسية لإتاحة 35% من الاستهلاك الحالي للكهرباء بشركة مصر للألومنيوم من الطاقة النظيفة، ومشروع توليد الكهرباء من الرياح بهدف توفير الكهرباء لشركة مصر للألومنيوم من الطاقة النظيفة وبسعر تنافسي، بما يتماشى مع استراتيجية الدولة لزيادة إمدادات الطاقة المتجددة، فضلا عن مشروع إنتاج الفويل، ومشروع إنتاج الجنوط.

وشهد الاجتماع استعراض عدد من المشروعات المقترحة لتطوير الشركة المصرية للسبائك الحديدية، وكذا المشروعات المقترحة لتطوير شركة النصر للتعدين، ، فضلا عن مشروع إنتاج البيلت لشركة الدلتا للصلب، ومشروع تطوير شركة النحاس المصرية، ومشروع إنشاء الوحدة النصف صناعية في شركة الحديد والصلب للمناجم والمحاجر، بالإضافة إلى مشروع تطوير شركة الاسكندرية للحراريات، وإنتاج الحراريات القاعدية، ومشروع تطوير شركة النصر لصناعة المواسير.

وفى نهاية الاجتماع كلف رئيس الوزراء بالعمل على دخول المشروعات المقترحة حيز التنفيذ فى أقرب فرصة ممكنة، مؤكدا الاستعداد لتقديم الدعم الكامل لهذه المشروعات، التى تسهم فى تعميق المنتج المحلى، وتخفيض الفجوة الاستيرادية.