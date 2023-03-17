البترول: وفد برلمانى أردنى للاستفادة من خبرات تحويل السيارات للعمل بالغاز

كتبت مروة الغول

استقبل المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، وفدًا من مجلس النواب الأردني برئاسة النائب عبيد ياسين، وتم خلال اللقاء استعراض أوجه التعاون القائم بين البلدين في أنشطة الغاز الطبيعي ونقل تجربة مصر الرائدة في مشروعات استخدام الغاز الطبيعي وخاصة كوقود للسيارات إلى الأردن الشقيق امتدادًا للتعاون المستمر في هذا القطاع وما يشهده من تطور ملحوظ خلال الفترة الأخيرة بدعم من القيادات السياسية في مصر والأردن.

وفى بداية اللقاء أبدى المهندس طارق الملا، ترحيبه بوفد مجلس النواب الأردني على أرض مصر، مؤكدًا على عمق العلاقات الطيبة الممتدة بين البلدين الشقيقين، لافتًا إلى أن التعاون مع الأردن في أنشطة الغاز الطبيعي شهد تكاملاً وتنسيقًا مستمرًا لتحقيق المنفعة المشتركة لكلا البلدين، وهو ما يتماشى مع المرحلة الحالية التي تشهد زيادة الاعتماد على الغاز الطبيعي كوقود نظيف في مرحلة التحول الطاقي.

وأوضح "الملا"، أن المرحلة القادمة ستشهد تنويع ومزيد من التعاون في أنشطة الغاز المختلفة لتشمل مشروعات توصيل الغاز للمنازل وتحويل السيارات للعمل بالغاز كوقود والتي تتميز فيها الشركات المصرية بخبرات طويلة في هذه المجالات، لافتًا إلى أن مصر لا تتوانى في تقديم كافة أوجه الدعم لاستفادة الشعب الأردني الشقيق من هذه الخدمات المتميزة التي تحقق المنفعة الاقتصادية والبيئية مقارنة بالوقود السائل.



اجتماع وزير البترول ووفد من البرلمان الأردني

ومن جانبه أعرب النائب عبيد ياسين رئيس الوفد ورئيس لجنة النقل والخدمات العامة والسياحة بالبرلمان الأردني، عن شكره وتقديره لمصر الشقيقة للمملكة الأردنية على حفاوة استقبال الوفد البرلماني في القاهرة، مشيرًا إلى أن مصر رائدة في قطاع الطاقة وأن ما أحدثته من نقلة في استخدام الغاز الطبيعي يُمثل نموذجًا يقتدى به في الأردن الذى يسعى للتوسع في استخدامات الغاز الطبيعي وقود المستقبل في المنازل والمصانع والسيارات على غرار تجربة مصر الشقيقة.

وأبدى الوفد البرلماني الأردني، اهتمام بلاده بتعزيز الشراكة والتكامل مع مصر فى مشروعات الغاز الطبيعي داخل الأردن سواء توصيله للمناطق الصناعية أو في مجال السيارات لاستخدام الغاز الطبيعي بدلاً من المشتقات البترولية، منوهاً عن توقيع اتفاقيات للعمل مع شركات الغاز الطبيعي المصرية غاز مصر وغازتك خلال الفترة القريبة المقبلة بعد أن تم توقيع اتفاق توصيل الغاز لمنطقة القويرة الصناعية مؤخراً، حيث سيجرى توقيع اتفاق بخصوص منطقة العقبة وأعمال تحويل السيارات لاستخدام الغاز كنموذج لهذا المشروع الذى سيخفض تكلفة استخدام الوقود وكذلك الحفاظ على المناخ.



الأردن تريد الاستفادة من التجربة المصرية في مشروعات الغاز

وأشار إلى قيام الوفد بزيارة عدد من منشآت تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي التابعة لشركة غازتك والتعرف على ما تقدمه مصر في هذا النشاط للاستفادة من خبراتها المتميزة .

وأعرب الوفد البرلمانى الأردني، عن شكره وتقديره للمهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية على دوره المتميز فى تطوير الشراكة والتكامل بين مصر والأردن فى مجال الطاقة والجهود المشتركة مع نظيره الدكتور صالح الخرابشة انعكاساً للعلاقات المتميزة بين البلدين والروابط الأخوية بين جلالة الملك عبدالله الثانى والرئيس عبدالفتاح السيسى.



وزير البترول يتوسط وفد البرلمان الأردني

ومن جانبه أكد المهندس فؤاد رشاد رئيس شركة فجر المصرية الأردنية المسئولة عن إدارة وتشغيل شبكة الغاز الطبيعى فى الأردن، أن الزيارة استهدفت فتح آفاق التعاون فى مجال تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعى المضغوط فى الأردن فى إطار التعاون ونقل الخبرات المصرية فى قطاع الغاز الطبيعى للأردن من خلال المشروعات الحيوية التى تعود بالفائدة على الاقتصاد والمواطنين كخطوة إيجابية فى التيسير على الأردن فى مساعيه للتوسع فى استخدام الغاز الطبيعى استناداً إلى ما تمتلكه الشركات المصرية من خبرات وإمكانيات كبيرة ، مشيراً إلى أنه تم كذلك استعراض التقنيات المستخدمة فى نقل ومد الغاز الطبيعى المضغوط للمصانع والفنادق.



هدية تذكارية من البرلمان الأردني لوزير البترول

وأهدى الوفد البرلمانى الأردنى هدية تذكارية للمهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية ( مجسم لمبنى البرلمان الأردنى) تعبيراً عن امتنانه للاستقبال المتميز والحرص على التعاون مع الأردن لتحقيق النجاح المشترك.



وزير البترول والوفد الأردني

حضر اللقاء الدكتور مجدى جلال رئيس الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية ( إيجاس) ونائبه للتخطيط ومشروعات توصيل الغاز المهندس أحمد محمود والمهندس عبدالفتاح فرحات رئيس شركة غازتك.