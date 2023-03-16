افتتاح أول مركز متنقل لتحويل وصيانة السيارات العاملة بالغاز الطبيعى

كتبت -مروة الغول

افتتح المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية أول مركز متنقل لتحويل وصيانة السيارات للعمل بالغاز الطبيعى والذى يعد الأول من نوعه فى مصر والشرق الأوسط وذلك فى إطار تدعيم خطة الدولة فى التوسع فى استخدام الغاز الطبيعى فى السيارات من خلال توفير تطبيقات وحلول غير تقليدية، حيث يتميز المركز بتوافر جميع مكونات أطقم التحويل والمعدات والعدد اليدوية المستخدمة فى عملية التحويل فى سيارة واحدة متنقلة.

وأكد الوزير أهمية المركز كركيزة تأتى فى إطار الحلول المبتكرة التى تدعم خطة الوزارة فى دعم المبادرة الرئاسية والمشروع القومى للتوسع فى تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعى والذى يشهد طفرة كبيرة منذ إطلاق المبادرة الرئاسية لتحويل السيارات للعمل بالغاز، لافتاً إلى أنه سيتم العمل على زيادة هذه المراكز مما يدعم التوسع فى النشاط ويسهم فى انتشار تلك الخدمة للمواطنين والمؤسسات والشركات، كما أكد على فريق العمل بالمركز المتنقل لتحويل وصيانة السيارات العاملة بالغاز الطبيعى أنهم يعملون فى مشروع قومى يخدم البيئة والاقتصاد ومن ثم فدورهم مهم جداً فى هذا الإطار، خاصة وأنه يتم العمل حالياً على استهداف زيادة معدلات التحويل إلى 100 ألف سيارة سنوياً فى ظل ارتفاع المعدل الحالى للتوصيل إلى حوالى 6700 سيارة شهرياً، موضحاً أن الزيادة التى تتم عاماً بعد الآخر فى أعداد السيارات المحولة ، يواكبها زيادة فى أعداد المراكز الخاصة بعمليات التحويل والصيانة والتى بلغت حوالى 130 مركز تحويل حتى نهاية عام 2022 ،وكذلك يواكبها زيادة مضاعفة فى أعداد المحطات حيث وصل عدد المحطات التى تقدم خدمات التموين بالغاز الطبيعى إلى 800 محطة حالياً ، وجارى تشغيل باقى الألف محطة تباعاً .

واستمع الوزير لشرح حول عمل المركز المتنقل، التابع للشركة المصرية الدولية لتكنولوجيا الغاز (غاز تك)، الذى يمكنه تحويل حوالى 20 سيارة فى اليوم، ومجهز بكافة المعدات اللازمة ويعمل على تشغيله فريق عمل يتمتع بالخبرة والكفاءة ويمكنه تقديم خدمة تحويل السيارات الشركات والمؤسسات فى أماكنها، كما يمكنه التحرك لتقديم خدمات الصيانة والإصلاح.

وافتتاح المرحلة الثانية من مشروع الصيانة التنبؤية للمعدات بمنظومة المراقبة والتحكم عن بعد لمحطات التموين

وافتتح الوزير المرحلة الثانية من مشروع الصيانة التنبؤية للمعدات بمنظومة المراقبة والتحكم عن بعد لمحطات التموين (SCADA SYSTEM) والتى تتضمن 102 محطة وتأتى تلك المنظومة فى إطار استراتيجية وزارة البترول والثروة المعدنية لتطوير وتحديث قطاع البترول الرامية للتوسع فى تطبيقات التحول الرقمى فى إدارة الأنشطة التشغيلية.

واستمع الوزير لشرح من المهندس عبدالفتاح فرحات رئيس شركة غازتك حول عمل تقنية الصيانة التنبؤية بمنظومة سكادا من خلال المتابعة الأوتوماتيكية للأداء الطبيعى للمعدة، ووضع إطار لظروف التشغيل المعتادة وعند تجاوز المعدة لمحددات التشغيل الطبيعية تقوم المنظومة بشكل أوتوماتيكى بإظهارهذا التجاوز أو الحيود قبل أن يتسبب فى مشكلة فنية أو توقف للمعدات، مما يسهم فى التطوير المستمر لمنظومة سكادا وإدراج الصيانة التنبؤية للمعدات بالمنظومة، وتقليل زمن التوقف والحفاظ على المعدات.

رافق الوزير خلال الافتتاح ، الدكتور مجدى جلال رئيس الشركة القابضة للغازات الطبيعية (إيجاس) وعدد من نوابه والمحاسب هشام نور الدين رئيس الإدارة المركزية لمكتب الوزير.