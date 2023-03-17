وأكّدت هيئة الأسرى، ونادي الأسير، في بيان مشترك، أنّ خطوات "العصيان" ستستمر حتّى إعلان الأسرى عن الشّروع بخطوة الإضراب عن الطعام في الأول من شهر رمضان، بعنوان: "بركان الحرّيّة أو الشهادة"، وفقا للبرنامج النضاليّ الذى أقرّته لجنة الطوارئ العليا للحركة الأسيرة.

وبينت أنّ خطوة الإضراب التي تعتبر أقسى خطوة يمكن للأسرى أن يلجأوا إليها، ستبقى مرهونة بموقف إدارة السّجون، وأيّ تحوّل يمكن أن يحدث حول مطالب الأسرى والمطلب الأساس ألا وهو تراجع الإدارة عن الإجراءات التّنكيلية التي أعلنت عنها بتوصيات من "بن جفير".