الأسرى الفلسطينيون يواصلون "العصيان" لليوم الـ25 ويعتصمون فى ساحات سجون إسرائيل

من جهته اعتبر مستشار وزير الخارجية الفلسطيني أحمد الديك، اليوم الجمعة، أن جرائم الاحتلال في جبع و جنين و نابلس وغيرها من المناطق الفلسطينية دليلا قاطعا على أن إسرائيل تنسف الجهود الأمريكية والإقليمية المبذولة لتحقيق التهدئة.

وأكد الديك في تصريح خاص لقناة (الحرة) الأمريكية، أن غياب مساءلة إسرائيل يشجعها على ارتكاب مزيد من الجرائم، مشددا على أن هذه الجرائم لن تؤدي إلى مكان سوى سفك المزيد المزيد من دماء المواطنين الفلسطينيين.

يشار إلى أنه استشهد 3 فلسطينيين برصاص قوات إسرائيلية خاصة "مستعربون"، أمس، بعدما أطلقت النار عليهم داخل سيارتهم، عند مدخل بلدة جبع، جنوب جنين شمال الضفة الغربية.. وقامت قوات الاحتلال بتسلل إلى البلدة، وأطلقت النار على السيارة في منطقة الفوارة في جبع وبداخلها ثلاثة شبان، ما أدى إلى استشهادهم.. كما اقتحمت قوات كبيرة من جيش الاحتلال البلدة، ونشرت القناصة على أسطح المنازل.