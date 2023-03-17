وأضاف دومبروفسكيس فى تغريدة على تويتر: "يلتزم الاتحاد الأوروبي بدعم أوكرانيا لأطول فترة ممكنة ، نتوقع أن ندفع دفعة ثانية من برنامج المساعدة المالية الكلية الأسبوع المقبل - 1.5 مليار يورو من الدعم الطارئ لمساعدة أوكرانيا لتلبية الاحتياجات العاجلة".

كما ورد سابقًا، دعم مجلس الاتحاد الأوروبي في 10 ديسمبر اقتراح المفوضية الأوروبية بتخصيص دعم مالي إضافي لأوكرانيا في عام 2023. ويبلغ البرنامج الجديد للمساعدة المالية الكلية 18 مليار يورو.

