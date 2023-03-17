ونقلت وكالة أنباء (يوكرين فورم) الأوكرانية عن هيئة الأركان قولها - فى بيان لها اليوم - "إن الجيش الروسى يركز جهوده الرئيسية على قطاعات ليمان وباخموت وأفدييفكا ومارينكا وشختارسك، وقد شن الروس خلال اليوم الماضى أكثر من 70 هجوما عليها، وأطلقوا 5 صواريخ وشنوا 18 غارة جوية".

وأضاف البيان "أنه فضلا عن 73 هجوما باستخدام قاذفات صواريخ متعددة، أدى قصف آخر فى منطقة دونيتسك إلى إصابة 6 مدنيين وإلحاق أضرار بأكثر من 20 منزلا ومدرسة ومنشآت بنية تحتية مدنية أخرى".

وكان الرئيس الروسى فلاديمير بوتين، قد أمر في 24 فبراير 2022، ببدء عملية عسكرية خاصة في أوكرانيا.. مشددا على أن موسكو ليس لديها خطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية، لكنها تهدف إلى نزع السلاح، وردت الولايات المتحدة وحلفاؤها بفرض عقوبات صارمة، وقاموا بزيادة إمدادات الأسلحة إلى أوكرانيا.