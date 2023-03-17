إزالة 4 حالات تعد على الأراضى الزراعية ومخالفات بناء بمركز المحلة

الغربية عادل ضرة

تابع اللواء عمرو فكري رئيس مركز ومدينة المحلة حملات إزالة التعديات على المباني المخالفة والأراضى الزراعية في المهد ، بالتنسيق مع الواء اسامة ابو فرد مساعد مدير امن الغربية لفرقة شرطة المحلة والعقيد محمد حوام مامور مركز المحلة تحت إشراف نواب رئيس المدينة ،وبمشاركة رؤساء الوحدات المحلية

شهدت الحملات إزالة عدد 4حالات تعدى لمخالفات البناء بالوحدات المحلية لقرى الجابرية والشهيدي ومحلة حسن .

حيث تم تنفيذ إزالة شدات خشبية ؛ لصب سقف دور ثاني علوى علي مساحة 140متر ، بالإضافة إلي إزالة تعدي علي الأرض الزراعية ، لبناء سور بالبلوك ،حول مساحة1 فدان بالطريق الدولي نطاق وحدة الجابرية .

كما تم تنفيذ إزالة شدات خشبية ؛ لصب سقف دور أرضي علي مساحة 130متر بنطاق الوحدة المحلية بالشهيدي .

وإزالة شدات خشبية داخل الحيز العمر اني ؛ لصب سقف دور ثالث علوى علي مساحة 80 متر بقرية الحوامدية التابعة لوحدة محلة حسن .

وأكد رئيس المدينة ، على تواصل إزالة كافة التعديات والقضاء على مظاهر البناء العشوائى والمخالفات وتطبيق القانون تجاه المخالفين.