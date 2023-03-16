وزير الأوقاف ومحافظ جنوب سيناء يفتتحان مسجد الهدى بمدينة دهب

كتب لؤى على

في إطار استعدادات وزارة الأوقاف لاستقبال شهر رمضان المبارك، واهتمامها ببيوت الله (عز وجل) معنى ومبنى، وفي إطار احتفالات محافظة جنوب سيناء بذكرى رفع العلم المصري على مدينة طابا يفتتح الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف واللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء مسجد الهدى بمدينة دهب، الذي تم إنشاؤه مناصفة بين وزارة الأوقاف ومحافظة جنوب سيناء غدًا الجمعة .

يأتي ذلك في إطار استعدادات وزارة الأوقاف للشهر الفضيل، حيث سيتم افتتاح ( 91 ) مسجدًا غدًا الجمعة 17 / 3 / 2023م، منها ( 81 ) مسجدًا جديدًا أو إحلالًا وتجديدًا، و ( 10 ) مساجد صيانة وتطويرًا ؛ ليصل إجمالي ما تم افتتاحه من 1 / 7 / 2022 م حتى تاريخه ( 903 ) مساجد، منها ( 735 ) مسجدًا جديدًا أو إحلالًا وتجديدًا، و ( 168 ) مسجدًا صيانة وتطويرًا.