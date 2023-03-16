نائب رئيس حزب العمال: خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبى فاقم الأزمة الاقتصادية

كتب أحمد عرفة

قال عمر إسماعيل نائب رئيس حزب العمال البريطاني ، إن ما يجرى الآن فى سوق العمل البريطانية والحالة الاقتصادية عامة، هو من صنع حكومة المحافظين، التي وصلت للحكم فى 2010.

وأضاف، خلال مداخلة غبر سكايب مع قناة "القاهرة الإخبارية"، أن جميع القرارات التي اتخذتها حكومة المحافظين اليمينية المتطرفة تصب في مصلحة الطبقة العليا فقط في المجتمع، وقرار الخروج من الاتحاد الأوروبي فاقم الأزمة الاقتصادية.

وكشف أن حكومة المحافظين خصصت نحو 14 مليار جنيه إسترليني خلال السنوات الخمس الماضية، لاستعادة العمالة من الطبقات العليا، التي اختارت التقاعد بسبب عدم جدوى عملهم.

وزاد أن هناك دراسات سريعة أجرتها بعض المعاهد المالية والمؤسسات السياسية في بريطانيا، أن عدد الأفراد الذين سيتم جذبهم من هذه الفئة لن يتجاوز 1%، وكان بالأحرى بحكومة المحافظين أن تتفاهم مع اتحادات العمال لحل أزمة الإضرابات.

وأكد أن هذه الفئة لا تزيد بمجملها عن 1% من العاملين في سوق العمل، لذلك فإن توظيف الوعاء الضريبي الذي تم بالأمس لم يخدم الفئة العاملة التي عانت في فترة كورونا وفي فترة ارتفاع الأسعار، وبالتالي يرفضون هذا الطرح.