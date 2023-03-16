جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقده كليفرلى عقب اجتماعه مع وزير خارجية مولدوفا نيكو بوبيسكو، حسبما ذكرت شبكة "سكاي نيوز" البريطانية في نشرتها الناطقة بالإنجليزية، اليوم الخميس.

وأوضح، أن الحرب فى أوكرانيا الآن تعد معركة من أجل النظام الدولي ومن أجل وحدة الأراضي والسيادة، وأنها أيضا معركة من أجل سيادة القانون والدفاع عن ميثاق الأمم المتحدة.

وأعرب الوزير البريطاني عن اعتقاده بأنه بخلاف أوكرانيا نفسها، لم تشعر أى دولة أخرى بتأثير حرب الرئيس الروسى فلاديمير بوتين أكثر من مولدوفا، على حد قوله.

وقد تعرضت مولدوفا - إحدى أفقر دول أوروبا - لضربة قوية بسبب العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا ووجود الانفصاليين الموالين لروسيا على أعتابها، وهناك مخاوف من أن الدولة الصغيرة التى تقع على حدود أوكرانيا قد تنجر إلى الصراع.