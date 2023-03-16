محافظ القليوبية يتفقد أعمال تطوير المرحلة الثانية من شارع فريد ندا ببنها

القليوبية إبراهيم سالم

أجرى عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، جولة تفقدية تابع خلالها أعمال تطوير المرحلة الثانية من شارع فريد ندا والتى تشتمل تطوير 4 حدائق وإنشاء نافورة، بالإضافة إلى أعمال رصف كوبرى أتريب وتطوير مدخل بنها القبلى، بالإضافة إلى تطوير شبكة الكهرباء والإنارة وعمل لاند سكيب وتشجير بالجزر الوسطى وإنشاء نصب تذكارى جديد للشهداء تخليدا لذكراهم وعرفانا من المحافظة لما بذلوه فدءا للوطن.

وتابع الهجان، الأعمال ووجه بزيادة معدل التنفيذ للانتهاء من المشروع ككل، موجها بتكثيف الأعمال بحديقة النصب التذكارى لتكون مكانا لائقا بشهداء المحافظة.

كما تابع المحافظ، أعمال إنشاء القواعد والجسم الخرسانى للنافورة الجارى إنشاؤها أمام نقطة الإرتكاز الأمنى لتضفى مظهرا حضاريا وجماليا لمدخل المدينة، حيث وجه بدفع الأعمال وتكثيفها للانتهاء منها خلال الفترة القادمة.

كما وجه المحافظ، أيضا بتكثيف أعمال الرصف بكوبرى أتريب للانتهاء منه للعمل على تسيير الحركة المرورية والحفاظ على ممتلكات المواطنين، موجها أيضا بتكثيف الأعمال فى الوردية المسائية والتنسيق مع إدارة المرور حتى لايتم تعطيل الحركة المرورية أثناء العمل.