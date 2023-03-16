محافظ القليوبية يوجه الأجهزة التنفيذية بتشديد الرقابة خلال شهر رمضان

القليوبية إبراهيم سالم

كلف عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، الأجهزة التنفيذية بالمحافظة بالاستعداد لاستقبال شهر رمضان المبارك، وتكثيف الرقابة على الأسواق وتحسين الخدمات للمواطنين، مكلفاً بتكثيف المجهود استعدادا لشهر رمضان الكريم، وضرورة تعاون رؤساء المراكز والمدن مع الغرفة التجارية، لتوفير السلع والمواد الغذائية للمواطنين بجميع مراكز ومدن المحافظة والقرى الأكثر احتياجا والأكبر فى أعداد السكان، كعمل اجتماعى ووطنى.

وشدد المحافظ، على اتخاذ الإجراءات اللازمة كلا فى اختصاصه، حيث تضمن دور الوحدات المحلية للمراكز والمدن، إنشاء غرفة عمليات بالوحدات المحلية تضم مندوبين من التموين والطب البيطرى والصحة والمياه والكهرباء لمواجهة أى مشاكل طارئة على أن يتم الإعلان عن أرقام تليفونات تلك الغرف فى أماكن واضحة بالوحدات المحلية، وتكثيف الدور الرقابى بالمرور على الأسواق خاصة فيما يتعلق بمطابقة السلع للمواصفات والصلاحية والنظافة العامة وتوفر السلع الأساسية، والاستعانة بشرطة المرافق فى تنظيم حركة البيع والشراء وحركة المرور والباعة الجائلين وعرض السلع وإخلاء الأرصفة بما يحقق سيولة المرور، والعمل على تشغيل وتفعيل دور نقاط الرقابة بالأسواق والتى تضم مفتش تموين وطبيب بيطرى ومفتش صحة وإدارى من الوحدة المحلية للحل الفورى لشكاوى المواطنين وردع التجار المتلاعبين بالأسعار، والسماح بعمل شوادر بجميع المراكز والقرى لعرض السلع لعدم زيادة الأسعار، وإتاحة الفرصة للجزارين بالمشاركة فى شوادر بيع اللحوم مع تقديم خدمة نقل اللحوم بعد ذبحها بالمجازر إلى الشوادر على نفقة الطب البيطرى، وتدبير مخزن لاستلام حصة إضافية من اسطوانات البوتاجاز فى بداية شهر رمضان لتوفير السلع للمواطنين، وتدبير منافذ لبيع اللحوم والمواد الغذائية.

وأوضح، أن على مديرية التموين وقسم مباحث التموين تكثيف الدور الرقابى للأجهزة الرقابية المختلفة لمراقبة أعمال المخابز والأسعار بالأسواق وضبط السلع منتهية الصلاحية أو غير معلومة المصدر أو غير المطابقة للمواصفات وكذا اللحوم والدواجن والأسماك المعروضة، وإنشاء غرفة عمليات بالمديرية والإدارات التابعة لها بجميع المراكز لتلقى أى شكاوى أو مقترحات من المواطنين والعمل على حلها فوراً، والاهتمام بتوفير غاز البوتاجاز ومراقبة توزيعه وعمل النوبتجيات اللازمة لمواجهة أى تقصير أو نقص وحل أى مشاكل أولا بأول، والمرور على الأسواق العامة والمجمعات الاستهلاكية والأنشطة المختلفة للتأكد من وفرة السلع الأساسية المطابقة للمواصفات وانضباط الأسعار بالأسواق، والعمل على تعديل مواعيد تشغيل المخابز لتتناسب مع شهر رمضان الكريم والعمل على وفرة الخبز بصورة جيدة من حيث الوزن والمواصفات، والتنسيق مع شركة بوتاجسكو لتوفير الكميات اللازمة من اسطوانات البوتاجاز لمراكز ومدن المحافظة حتى لا تحدث اختناقات فى هذه السلعة.

كما تضمن دور مباحث التموين، عمل تقرير دورى كل 3 أيام بالمتابعة اليومية والدورية بمتطلبات السوق واحتياجات جمهور المستهلكين حتى يتم توفير السلعة المناسبة وتوقع الأزمة قبل حدوثها فى أى سلعة، وعمل حملات دورية مفاجئة وتكثيف الرقابة لضبط أسعار السوق.

وفى سياق متصل، أوضح الهجان، أن على مديرية الطب البيطرى تكثيف الحملات على محلات الجزارة والأسواق والمطاعم، وذلك بالتنسيق مع مديرية التموين ومباحث التموين ومديرية الشئون الصحية، وتكثيف الحملات على محلات بيع الطيور والدواجن الحية، وعرضها للبيع طبقا للقانون رقم 70 لسنة 2009م، ومتابعة الإجراءات والضوابط اللازمة للسماح بفتح محال تداول الطيور تمهيدا لتغيير النشاط إلى تداول لحوم طيور مجهزة ومجمدة، والحد من إجازات الأطباء القائمين بالعمل فى المجازر والمرور لتذليل الصعوبات التى تعترض سير العمل والمرور على ثلاجات اللحوم المجمدة بدائرة المحافظة، وإنشاء غرفة عمليات بالمديرية والإدارات التابعة لها بجميع المراكز لتلقى أى شكاوى أو مقترحات من الجزارين والمواطنين والعمل على حلها فوراً، والتنبيه على الإدارات التابعة للمديرية بإيفاد طبيب بيطرى ليقوم بالعمل فى نقاط الرقابة الموجودة بأسواق مراكز ومدن المحافظة، بالاشتراك مع مفتش تموين ومفتش صحة وإدارى من الوحدة المحلية وذلك لحل مشاكل المواطنين.

وتابع، أنه على مديرية الصحة عمل نوبتجيات من الأطباء والأجهزة المعاونة بجميع المستشفيات والوحدات الصحية، خصوصا وقت الإفطار لمواجهة أى حالات قد تطرأ للتعامل معها، وتوفير الرعاية الصحية للمواطنين، والتنسيق مع الوحدات المحلية ومديرية الطب البيطرى والتموين لتكثيف الحملات المرورية على أماكن بيع المواد الغذائية واتخاذ كافة الإجراءات الرادعة حيال المخالف منها.

كما تضمن دور قطاع الكهرباء إنشاء غرفة عمليات بالمواقع الرئيسية لمحطات الكهرباء وهندسات الكهرباء بمراكز المحافظة لمواجهة أى مشاكل طارئة والعمل على الحل الفورى لمشاكل المواطنين.

وفى هذا الإطار شدد محافظ القليوبية، على ضرورة تعزيز دور مديرية التضامن الاجتماعى فى التوسع فى الأبحاث الاجتماعية وصرف المساعدات للأسر الأكثر احتياجا فى هذا الشهر الكريم، والتوسع فى مجالات المساعدات المادية من جميع الجهات التى يمكنها صرف مساعدات مادية للمحتاجين، التوسع فى عمل مسابقات فى حفظ القرآن الكريم وصرف مكافآت للمتسابقين خلال الشهر الكريم.

ودور مديرية الأوقاف يتضمن وضع أنوار على المساجد ابتهاجا بجلالة هذا الشهر، وعمل ندوات ثقافية ودينية ومحاضرات فى المساجد وجميع المؤسسات والهيئات وفرق الأمن ومراكز الشباب والسجون، ويتم الاستعانة بكبار والأساتذة من علماء الأزهر الشريف والمفكرين لإلقاء المحاضرات فى ملتقى فكرى واحد على مستوى المحافظة مع التنسيق بين الأزهر الأوقاف لعمل ندوات دينية لتوعية الشباب، وتوزيع المساعدات المالية للمحتاجين بالتنسيق مع رؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن وحسب الاحتياجات الفعلية.

وبالنسبة لقطاعات (الثقافة – الشباب) فعليها إقامة الحفلات الرمضانية والمسابقات الدينية بقصر مديرية الثقافة وفروعها بالمراكز والمدن، وإقامة الدورات الرياضية الرمضانية بمراكز الشباب وكذا المسابقات الفنية المناسبة.

وأن على إدارة المرور وشرطة المرافق الاهتمام بمراقبة الطرق والمواقف وإزالة إشغالات الطرق والباعة الجائلين سواء بالشوارع أو الميادين العامة والعمل على سيولة المرور خاصة أثناء فترات الذروة.

وأكد الهجان، على شركة مياه الشرب والصرف الصحى إقامة غرفة عمليات بالمواقع الرئيسية لمحطات المياه لمواجهة أى مشاكل طارئة والعمل على الحل الفورى لمشاكل المواطنين، ومواجهة أى مشاكل طارئة على أن يتم الإعلان عنها فور وقوعها وسرعة التعامل معها لتوفير مياه الشرب للمواطنين والمخابز وخلافه.

وتجدر الإشارة إلى أن المحافظ كلف الأجهزة التنفيذية بالتواصل مع المواطنين وحل مشاكلهم وتحسين المرافق والخدمات لهم، مضيفا أنه تم تخصيص أرقام: 01119992624 (واتس آب) و114 الخط الساخن لتلقى استغاثات وشكاوى ومقترحات المواطنين والتواصل على الصفحة الرسمية "محافظة القليوبية منظمة حكومية"، وللإبلاغ عن أى مخالفات من شأنها الإضرار بمصلحة المواطنين، وتقدم المحافظ بالتهنئة لأبناء القليوبية بمناسبة قدوم شهر رمضان المبارك.