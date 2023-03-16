محافظ الغربية يفتتح معرض المنتجات اليدوية بطنطا

وعقب اللقاء، عقد الوفد عدة لقاءات مع أعضاء مركز معلومات المحافظة وفريق الرصد الميداني للوقوف على مدى الجاهزية الفنية للمركز ومناقشة موقف محاور مسابقة المحافظات، حيث تم استعراض ملفات مسابقة المحافظات للعام الحالي 2023.

وأشاد محافظ الغربية بالدور الرائد لمركز معلومات مجلس الوزراء برئاسة أسامة الجوهري مساعد رئيس مجلس الوزراء ورئيس المركز، وما يقدمه من الدعم الفني في مجال البيانات وتكنولوجيا المعلومات، إلى جانب مساهمته في تنمية وبناء القدرات الرقمية للعاملين بالمحافظة ، وهو ما يساهم في تحسين جودة وإنجاز الخدمات المقدمة للمواطنين، وتنفيذ مستهدفات رؤية مصر للتنمية المستدامة 2030.

وتتناول المسابقة محاور ست تشمل ( مسابقة مراكز المعلومات ودعم اتخاذ القرار - أفضل فرق الرصد الميداني بالمحافظات - تقييم التجارب التنموية الناجحة بالمحافظات - أفضل محافظة في توثيق المشروعات القومية بالصور - تقييم دراسات دعم القرار - توطين النظم ونقل التكنولوجيا).