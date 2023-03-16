محافظ الغربية يفتتح معرض المنتجات اليدوية بطنطا

افتتح الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، مساء اليوم معرض المنتجات الحرفية واليدوية والذي نظمه نادي الفتاة بمديرية الشباب والرياضة، وذلك بحضور يسري الديب وكيل وزارة الشباب والرياضة، الدكتور رؤوف العبد رئيس النادي والدكتور مجدي أبو فريخة رئيس الإتحاد المصري لكرة السلة.
وتفقد المحافظ أقسام المعرض والذي يضم منتجات متعددة من المنتجات الغذائية والحرفية والتراثية، مشيداً بجودة وتنوع المنتجات.
وكان الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، استقبل وفد من "مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار برئاسة مجلس الوزراء"، برئاسة اللواء محمد الوزير رئيس قسم المحافظات، و مصطفى منير المدير التنفيذي لقطاع موارد البيانات، الدكتور هشام أحمد سيد مدير الدعم الفني والميداني للمحافظة و عوني أشرف مسؤول الرصد الميداني وذلك بحضور الدكتور أحمد عطا نائب المحافظ ونجوى العشيري السكرتير العام للمحافظة.
وعقب اللقاء، عقد الوفد عدة لقاءات مع أعضاء مركز معلومات المحافظة وفريق الرصد الميداني للوقوف على مدى الجاهزية الفنية للمركز ومناقشة موقف محاور مسابقة المحافظات، حيث تم استعراض ملفات مسابقة المحافظات للعام الحالي 2023.
وأشاد محافظ الغربية بالدور الرائد لمركز معلومات مجلس الوزراء برئاسة أسامة الجوهري مساعد رئيس مجلس الوزراء ورئيس المركز، وما يقدمه من الدعم الفني في مجال البيانات وتكنولوجيا المعلومات، إلى جانب مساهمته في تنمية وبناء القدرات الرقمية للعاملين بالمحافظة ، وهو ما يساهم في تحسين جودة وإنجاز الخدمات المقدمة للمواطنين، وتنفيذ مستهدفات رؤية مصر للتنمية المستدامة 2030.
وتتناول المسابقة محاور ست تشمل ( مسابقة مراكز المعلومات ودعم اتخاذ القرار - أفضل فرق الرصد الميداني بالمحافظات - تقييم التجارب التنموية الناجحة بالمحافظات - أفضل محافظة في توثيق المشروعات القومية بالصور - تقييم دراسات دعم القرار - توطين النظم ونقل التكنولوجيا).
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