محافظ الغربية يشهد فعاليات توعوية نظمتها شركة المياه للطلاب بساحة المسجد الأحمدى

الغربية عادل ضرة

شهد الدكتور طارق رحمى محافظ الغربية ، فعاليات الأنشطة التوعوية التي نظمتها شركة مياه الشرب والصرف الصحي في ساحة المسجد الأحمدى بطنطا، ضمن خطة المحافظة والشركة للاحتفال باليوم العالمى للمياه، وذلك بحضور المهندس حمدي شطا رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالغربية، والمهندس ناصر حسن وكيل وزارة التربية والتعليم، والشيخ خالد خضر وكيل وزارة الأوقاف، والمحاسب ممدوح النجار رئيس حي أول طنطا.

وشارك المحافظ مع طلاب المدارس جانب من الأنشطة التوعوية والتي تهدف إلى غرس سلوكيات إيجابية وقيم ترشيد المياه والحفاظ عليها بطريقة مشوقة وتحت إشراف مهندسي شركة المياه والمعلمين، حيث تم توعية الطلاب من خلال ألعاب ( مسرح العرائس، السلم والثعبان ، الرسم والتلوين، لعبة انقذ الأرض ، لعبة التصنيف ، لعبة اختار الصح، وغيرها من الألعاب التفاعلية).

وخلال حواره مع الطلاب، وجه رحمي عدد من الرسائل للطلاب تضمنت ( عدم الإسراف في استخدام المياه، عدم إلقاء المخلفات في الترع، فوائد المشروع القومي لتبطين الترع، طرق الحفاظ على المياه، جهود الدولة في ترشيد استخدام المياه وغيرها من الرسائل التي طالب المحافظ الطلاب بنقلها في محيط الأصدقاء في المدرسة وأفراد الأسرة).

وعلى هامش الفعاليات شهد المحافظ بدء تركيب صنابير المياه الموفرة داخل المسجد الأحمدي بطنطا، تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية بالتعاون بين كافة المؤسسات الحكومية واتخاذ كافة الإجراءات التي من شأنها الحفاظ على المياه وعلى رأسها المساجد، وذلك في ظل التحديات المائية التي يواجهها العالم.

وأشاد المحافظ بالتجربة كونها إحدى الطرق التي تتخذها الدولة للحفاظ على كل قطرة ماء، حيث ستوفر تلك الصنابير كمية كبيرة من المياه والتي كانت تهدر نتيجة الاستخدام غير الصحيح، موجها رئيس الشركة ووكيل وزارة الأوقاف بسرعة تعميم التجربة على باقي المساجد.

وأكد المهندس حمدي شطا أن الأسبوع المائي تم تنفيذه بالتعاون مع مديريات التربية والتعليم، الأوقاف، الشباب والرياضة، التضامن الاجتماعي، الزراعة والثقافة إلى جانب الأزهر الشريف والكنيسة ومركز ومدينة زفتى.