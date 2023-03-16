محافظ أسيوط يشدد على مواجهة البناء المخالف والتواجد الميدانى بالشوارع

أسيوط-هيثم البدرى

شدد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط ،على ضرورة التصدي الحازم لأعمال البناء العشوائي المخالف ،والتعامل الفوري معه ومنعه في المهد قبل تفاقمه وتكثيف أعمال الرصد الميداني والانتقال للمخالفة فور الابلاغ عنها والتنسيق المتواصل مع مسئولي وحدة المتغيرات المكانية لمنع المخالفات وتنفيذ القانون وإحكام السيطرة وردع المخالفين والحفاظ حقوق الدولة والمواطنين.. جاء ذلك خلال لقاءه بمكتبه بديوان عام المحافظة بكل من عيون إبراهيم رئيس حي غرب وعبداللطيف فضاله رئيس حي شرق بمدينة أسيوط.

وأكد محافظ أسيوط، على ضرورة التواجد الميداني لرؤساء المراكز والأحياء في الشوارع والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين ووضع حلول للمشكلات التي قد تواجههم في كافة القطاعات من خلال التواصل المباشر والمستمر معهم والتعرف على مشاكلهم والاستجابة لمطالبهم وحلها طبقًا للقانون والتنسيق الجيد مع كافة الجهات ذات الصلة لسرعة إتمام الأعمال.

وطالب المحافظ من رئيسا حي غرب وشرق مدينة أسيوط تكثيف حملات رفع المخلفات والقمامة وتحقيق أعلى مستوى من النظافة ورفع أي مخلفات في كافة الشوارع ومنع الإشغالات والتعديات وتوقيع عقوبات على المخالفين مؤكدًا إنه غير مسموح بالمخالفات والإشغالات التي تشوه المظهر الحضاري للمدينة مشيراً إلى وضع عدد من الملفات والقضايا التي تهم المواطنين على رأس أولويات المحافظة خلال الفترة القادمة ومن بينها قطاعي النظافة والطرق.

كما وجه اللواء عصام سعد باستمرار الحملات التفتيشية على المحال التجارية ومنافذ البيع لمواجهة الممارسات الاحتكارية للتجار وضبط الأسعار بما يتوافق مع توجيهات مجلس الوزراء بتوفير السلع وإحكام السيطرة على المنافذ والأسواق والرقابة على الأسعار وتوافر السلع وبيعها بأسعارها المقررة للمواطنين مؤكدًا إننا جميعا هدفنا مصلحة المواطن والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة له في جميع القطاعات لافتًا إلى متابعة كافة المشروعات الخدمية والتنموية التي يجري تنفيذها ضمن الخطة الاستثمارية والاطمئنان على معدلات الاداء وتذليل العقبات التي قد تواجه التنفيذ للانتهاء منها في أسرع وقت ممكن ووفقاً للمواصفات والمعايير المقررة.