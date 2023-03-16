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ليبيا تسجل هزة أرضية قبالة سواحل طرابلس بقوة 4.1 درجة على مقياس ريختر

الخميس، 16 مارس 2023 02:48 م
ليبيا تسجل هزة أرضية قبالة سواحل طرابلس بقوة 4.1 درجة على مقياس ريختر مقياس ريختر
كتب: أحمد جمعة

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سجل المركز الإيطالي والليبي للاستشعار، الخميس، هزة أرضية في مياه ليبيا قبالة سواحل طرابلس بقوة 4.1 درجات على مقياس ريختر وعمق 25 كيلو متر، جاء ذلك في بيان صحفي صادر اليوم، ووقعت الهزة الأرضية على تمام الساعة 12:00 بالتوقيت المحلي لليبيا.

 

وأكد المركز الليبي للاستشعار عن بعد وعلوم الفضاء، أنّه نظرا لبعد المركز السطحي لهذه الهزة عن ليبيا، لم يحدث أي تأثير يذكر على المباني لبعد المسافة.

 

كانت وسائل إعلام يونانية قد أعلنت الثلاثاء الماضى وقوع زلزال بقوة 5.3 درجة على مقياس ريختر يضرب سواحل البحر المتوسط جنوب اليونان.

 

كما أعلنت منذ قليل إدارة الكوارث والطوارئ التركية وقوع هزة أرضية قوتها 4.9 درجة على مقياس ريختر تضرب مدينة كهرمان مرعش أول امس.

 

وتتعرض القشرة الأرضية لهزات أرضية كبيرة هذه الأيام كان أقوها زلزال كهرمان مرعش الذي ضرب الجنوب التركي وأجزاء من سوريا، وأسفر عن مقتل ما يزيد عن 50 ألف قتيل في البلدين، وإصابة الآلاف وتدمير مئات المنازل.

 

 

 


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