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زلزال بقوة 6.5 درجة على مقياس ريختر يضرب جزر كرمادك في نيوزيلندا

السبت، 04 مارس 2023 09:12 ص
زلزال بقوة 6.5 درجة على مقياس ريختر يضرب جزر كرمادك في نيوزيلندا مقياس ريختر
كتب عبد الوهاب الجندى

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قالت وسائل إعلام، إن زلزالا بقوة 6.5 درجة على مقياس ريختر ضرب جزر كرمادك في نيوزيلندا، فيما لم ترد أنباء حتى الآن عن وقوع خسائر بشرية أو مادية جراء الزلزال.

وتتعرض القشرة الأرضية لهزات أرضية كبيرة هذه الأيام كان أقوها زلزال قهرمان مراش الذي ضرب الجنوب التركي وأجزاء من سوريا، وأسفر عن مقتل ما يزيد عن 50 ألف قتيل في البلدين، وإصابة الآلاف وتدمير مئات المنازل.

وكانت نيوزيلندا سجلت خلال الأشهر الماضية، زلزالًا بلغت شدته 5 درجات على مقياس ريختر، قرب بلدة "جرايموث" في الجزيرة الجنوبية للبلاد.
 

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