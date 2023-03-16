وذكرت صحيفة "كاثمريني" اليونانية أن الإضراب أدى إلى وقف الرحلات الجوية وتعطل الخدمات على نطاق واسع، مع التخطيط لتنظيم احتجاجات في جميع المدن على مستوى اليونان اليوم.

كما أسفر الإضراب عن توقف العبارات التي تنقل الأشخاص بين الجزر اليونانية في الميناء، وترك المستشفيات العامة تعمل بموظفي الطوارئ، ووقف خدمات النقل العام، إضافة إلى إلغاء الدراسة في المدارس التي تديرها الدولة.

واحتشدت النقابات خلف اتحادات عمال السكك الحديدية، التي نظمت مجموعة من الإضرابات منذ اصطدام قطارين في شمال اليونان يوم 28 فبراير الماضي؛ مما خلف 57 قتيلا وعشرات الجرحى.

وتقول الحكومة اليونانية - التي تشهد انتخابات برلمانية قبل الصيف المقبل - إن خدمات السكك الحديدية ستبدأ في العمل مجددا في 22 مارس الجاري وستستعاد تدريجيا حتى 11 أبريل المقبل، مع موظفين إضافيين لمراقبة قواعد السلامة.

وشهدت حكومة يمين الوسط لرئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس تراجعا قويا في استطلاعات الرأي في الأسابيع الأخيرة أمام منافسها الرئيسي، حزب سيريزا اليساري، ودخل الجانبان أيضا في نقاش أيديولوجي حول كيفية إصلاح شبكة السكك الحديدية اليونانية القديمة.