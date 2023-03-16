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طلاب مدرسة بالمنيا يطلقون مبادرة لتجهيز 300 شنطة من مصروفهم وتوزيعها على العمال

الخميس، 16 مارس 2023 12:46 م
طلاب مدرسة بالمنيا يطلقون مبادرة لتجهيز 300 شنطة من مصروفهم وتوزيعها على العمال الطالبات يشاركن في تجهيز الشنط
المنيا - حسن عبد الغفار

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"نكمل بعض".. مبادرة أطلقتها مدرسة للغات بمركز بنى مزار، لترسيخ قيم التكافل والتلاحم المجتمعى، وذلك بمشاركة الطلاب من خلال مصروفهم الشخيص، لتجهيز الشنطة الرمضانية التى تحتوى على السلع الغذائية وتوزيعها على العمال سواء فى المدارس أو مجلس المدينة أو الوحدات القروية. 
 
وقالت عبير عفيفى مديرية المدرسة ببنى مزار لـ "اليوم السابع"، أطلقنا مبادرة نكمل بعض منذ 4 سنوات من أجل ترسيخ قيم التكافل الإجتماعى التى تنادى بها الدولة، وكذلك المشاركة المجتمعية للمدارس فى تخفيف الحمل عن كاهل العمال خلال شهر رمضان المبارك. 
 
وأضافت مديرية المدرسة أن المبادرة تقوم على الطلاب من خلال مصروفهم اليومى، حيث يتم طرح الفكرة على الطلاب وأولياء الأمور بشراء سلع غذائية لتجهيز شنطة رمضانية لتوزيعها على العمال فى المدارس والوحدة المحلية ببنى مزار، وفى كل عام طوال 4 سنوات لاقت المبادرة قبولا عاليا جدا بين الطلاب واولياء الأمور وهذا ماساعدنا فى الاستمرار. 
 
ولفتت مديرة المدرسة قائلة أن الطلاب من خلال مصروفهم اليومى يقومون بشراء سلع غذائية ويتم تجميع تلك السلع ووضعها فى شنط وتوزيعها على عمال المدارس وعمال مجلس المدينة وعمال الوحدات القروية، وقد تمكنا حتى الأن من عمل 300 شنطة رمضانية عبارة عن سكر وأرز ومكرونة وخضار وبلح وزيت، وهناك شنط سوف تحتوى على لحوم الفراخ خلال فترة التوزبع، خاصة أن المبادرة مستمرة طوال شهر رمضان المبارك. 
 
واستطردت مديرية المدرسة قائله أن هناك دور مجتمعى على المدارس لرفع العبئ عن كاهل الأسر الاكثر احتياجا وهذا كان بداية انطلاق المبادرة، بعد موافقة الجهات المعنية والادارة التعليمية، نقوم بمخاطبة الطلاب ونشرح لهم كيف أن جزء من المصروف اليومى من الممكن أن يساهم فى إدخال السرور على أسرة كاملة، وبالفعل نجد قبول غير عادى، وساعدنا ذلك على الاستمرار على مدار 4 سنوات. 
 
السلع الغذائية
السلع الغذائية

الشنط بعد تجهيزها
الشنط بعد تجهيزها

الطالبات والمدرسين أمام السلع قبل تجهيزها
الطالبات والمدرسين أمام السلع قبل تجهيزها

الطالبات يشاركن في تجهيز الشنط
الطالبات يشاركن في تجهيز الشنط

طالبات يشاركن في تجهيز الشنط
طالبات يشاركن في تجهيز الشنط
 

مديرية التربية والتعليم

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