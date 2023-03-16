اليوم السابع
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الخميس، 16 مارس 2023 04:30 م
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طلاب "إعلام الأزهر" يطلقون حملة لمواجهة التعصب بعنوان "الرياضة أخلاق"

الخميس، 16 مارس 2023 03:40 م
طلاب "إعلام الأزهر" يطلقون حملة لمواجهة التعصب بعنوان "الرياضة أخلاق" الرياضة اخلاق
كتب لؤى على

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أطلق مجموعة من الشباب من طلاب كلية الإعلام جامعة الأزهر حملة إعلامية باسم الرياضه أخلاق "خليك رياضي" تهدف لمواجهة التعصب الرياضي بين الجماهير واللاعبين داخل وخارج الملعب. 
 
وتسلط حملة طلاب جامعة الأزهر الضوء علي كم الأضرار التي تلحق المجتمع من مشاكل التعصب الرياضي وحث الجماهير واللاعبين على اللعب والتشجيع دون أي مشاحنات تؤدي الي مشاكل كبيرة.
 
وقال حسام منتصر ورضا محمد  من القائمين على الحملة، إنهم يهدفون إلى توعية الجمهور من خلال مراكز الشباب والأندية المصرية عبر ندوات واجتماعات توعوية للجماهير 
 
 

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