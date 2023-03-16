رئيس الوزراء يتفقد مصنع "بنية" للألياف الضوئية بالشراكة مع الهيئة العربية للتصنيع

كتبت هند مختار

مسئول الشركة: المصنع يعد الأكبر في تصنيع كابلات الألياف الضوئية بمصر والشرق الأوسط وأفريقيا.. ويستهدف تغطية احتياجات مصر والتصدير إلى دول المنطقة

واصل الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، جولته اليوم، بعدد من مشروعات المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وميناء العين السخنة، يرافقه كل من الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، والسيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والمهندس أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة، واللواء عبد المجيد صقر، محافظ السويس، ووليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة لتنمية المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، واللواء مختار عبد اللطيف، رئيس الهيئة العربية للتصنيع، وعدد من المسئولين.

وتفقد رئيس الوزراء ومرافقوه، مصنع "بنية" لكابلات الألياف الضوئية، إحدى شركات مجموعة "بنية" المقام بالشراكة مع الهيئة العربية للتصنيع.

واستمع رئيس الوزراء إلى شرح من المهندس أحمد مكي، رئيس مجلس الإدارة، والرئيس التنفيذي لمجموعة "بنية"، الذي أكد أن مصنع "بنية" يعد أكبر مصنع لكابلات الألياف الضوئية في مصر والشرق الأوسط وأفريقيا، وتم إنشاؤه على مساحة 60 ألف متر مربع، والمصنع حاليًا في مرحلة التشغيل التجريبي، ومن المخطط أن يغطي احتياجات مصر من كابلات الألياف الضوئية، ويصدر إلى دول المنطقة، وهو ما يساهم في تحقيق خطة الدولة في زيادة الصادرات، وتوطين صناعة التكنولوجيا، ودعم التصنيع المحلي وتعظيم شعار (صنع في مصر).

وأضاف "مكي" ان مصنع بنية لكابلات الألياف الضوئية هو نتاج الشراكة مع الهيئة العربية للتصنيع بالتحالف مع "كورنينج" الأمريكية، وبلغت التكلفة الاستثمارية في المرحلة الأولى نحو 750 مليون جنيه لتستهدف من خلاله مجموعة "بنية" تعميق نسبة الانتاج المحلي بتشجيع تصنيع المنتج محلياً ورفع نسبة المكون المصري في المنتجات، ومن المتوقع أن يصل إنتاج المصنع إلى نحو 25 ألف كيلومتر من الكابلات، ونحو 4 ملايين كيلومتر من الألياف الضوئية سنويا.

كما أشار الرئيس التنفيذي لمجموعة "بنية"، إلى أن مجموعة "بِنْيَة" مزوِّد للحلول الرقمية المتكاملة والبِنْيَة التَّحتية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات في مصر ومنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، وذلك من خلال شركاتها التابعة التي تعمل في مختلف القطاعات، حيث تقدِّم مجموعة "بِنْيَة" باقة من المنتجات والخدمات والحلول الرقمية، بما في ذلك حلول الخدمات السحابية والأمنية ومراكز البيانات فائقة السرعة.

كما أشار إلى الخبرات الواسعة للمجموعة في مجال صناعة كابلات الألياف الضوئية، وحلول الشبكات والأبراج التَّشَاركية للمحمول، وتتمتع بقدرات كبيرة على تصنيع العديد من الحلول والمنتجات القائمة على التكنولوجيا؛ بهدف تحقيق التكامل بين الأنظمة، مع وجود خطط طموحة دائمًا للتوسّع في توفير أحدث سلسلة شاملة لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات في مختلف الأسواق التي تعمل فيها، وهو ما يُتيح للمجموعة فرصًا كبيرة لتحظى بدور رئيسي في دعم مجالات التحوّل الرقمي، ولذلك تُعَد مجموعة "بِنْيَة" شريكًا موثوقاً لعملاء القطاعين العام والخاص في مجال التحول الرقمي للدول والمؤسسات والشركات.

وأوضح "مكي" أن الشركات التابعة لمجموعة "بِنْيَة" تتضمن إلى جانب مصنع الكابلات الذي يتم تفقده اليوم، شركة (بنية سيستمز) الرائدة في مجال تصميم وتنفيذ الأنظمة المتكاملة الذكية وابتكار حلول الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في مصر والشرق الأوسط وأفريقيا، وشركة (بنية للأبراج التشاركية) الرائدة في تصميم وإنشاء وإدارة الأبراج المعدنية التَّشَاركية في مصر والشرق الأوسط وأفريقيا، وشركة (بنية مارين)، التي تعمل كمزود بخدمة الكابلات البحرية، وتقدِّم خدماتها لمنطقة شمال أفريقيا والبحر الأحمر، من خلال نطاق متنوع لمستودعات التخزين، بجانب القيام بأعمال الصيانة في المياه الضَّحْلَة.