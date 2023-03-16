اليوم السابع
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الخميس، 16 مارس 2023 04:56 م
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دعوى بحق موظفة فى مستشفى شرق فرنسا تتهمها بنشر صور جثث على الإنترنت

الخميس، 16 مارس 2023 04:39 م
دعوى بحق موظفة فى مستشفى شرق فرنسا تتهمها بنشر صور جثث على الإنترنت صورة الجثث
كتبت شيماء عبد المنعم

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ادعت إدارة مستشفى عام في مدينة ليون بجنوب شرق فرنسا على موظفة في هيئة دفن الموتى للاشتباه في كونها صوّرت جثث متوفين ونشرت اللقطات على مواقع التواصل الاجتماعي.

وأوضح بيان لهيئة "أوسبيس سيفيل دو ليون" التي تضم 13 مستشفى عاما أنها "تلقت في عطلة الأسبوع بلاغا عن صور التقطها موظفة في خدمة دفن الموتى في مستشفى كروا روس"، وأكدت الهيئة أن "تحقيقا إداريا يجرى منذ الاثنين في هذه التصرفات المستنكرة وغير المقبولة".
 
 
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صورة الممرضة
 
وأفادت صحيفة محلية بأن الموظفة المعنية نشرت على الشبكات الاجتماعية صورا لجثث في قسم خدمات دفن الموتى في المستشفى، وما لبث مستخدم إنستجرام يدعى مارفن ل، أن ذكر اسم الموظفة الأول وأعاد نشر بعض صورها ودعا متابعيه إلى إبلاغ هيئة المستشفيات عنها.
 
ولم تتضح بعد الأسباب التي جعلتها تُقدم على فعلتها، وإذ أعربت الهيئة عن "الإدانة الشديدة لهذه الأفعال"، أشارت إلى أن الموظفة المعنية أوقفت على الفور عن العمل وتخضع لإجراءات تأديبية.
 
وأفادت النيابة العامة في ليون بأنها فتحت على إثر رفع الدعوى "تحقيقا بتهمة التعدي على الخصوصية بالتقاط الصور أو تسجيلها أو نقلها".

نشر صور جثث

فرنسا

أوسبيس سيفيل دو ليون



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