اليوم السابع
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أكرم القصاص
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خروج قطار شحن يحمل مواد خطرة عن القضبان فى ولاية أريزونا الأمريكية

الخميس، 16 مارس 2023 09:30 ص
خروج قطار شحن يحمل مواد خطرة عن القضبان فى ولاية أريزونا الأمريكية خروج قطار عن القضبان ـ صورة أرشيفية
وكالات الأنباء

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خرج قطار شحن يحمل مواد خطرة خرج عن القضبان بغرب ولاية أريزونا الأمريكية، وفق ما ذكرت صحيفة "نيويورك تايمز".

وأفادت الصحيفة أنه لم ترد أى تقارير بعد عن أى تسرب للمواد الخطرة عقب الحادث الذى وقع فى مقاطعة موهافى بالقرب من الحدود مع كاليفورنيا ونيفادا.

وذكرة قناة "فوكس 10" التابعة لشبكة "فوكس نيوز" الإخبارية أن السلطات أبلغت المجلس الوطني لسلامة النقل الأمريكي وشركة (بي.إن.إس.إف) للسكك الحديدية بالحادث ويحققان في الوقت الحالي.

وفي فبراير، تسبب خروج قطار شحن عن القضبان في تسرب أكثر من مليون جالون من المواد الخطرة والملوثات في المنطقة المحيطة بمدينة "إيست بلاستاين" بأوهايو، مما دفع الولاية لرفع دعوى قضائية والمجلس الوطني لسلامة النقل لإجراء التحقيقات اللازمة.

 


قطار شحن

خروج قطار شحن عن القضبان

ولاية أريزونا الأمريكية

ولاية أريزونا



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